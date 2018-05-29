«Оренбургский радиатор» вывел на заданную мощность линию по производству алюминиевых радиаторов

На «Оренбургском радиаторе» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) приобретена и выведена на заданную мощность новая автоматическая линия по производству и пайке алюминиевых радиаторов. На реализацию второй очереди инвестиционного проекта по развитию производства алюминиевых теплообменников с 2017 года направлено 64 млн рублей.

На предприятии продолжается реализация инвестиционного проекта, направленного на развитие производства алюминиевых теплообменников в 2017-2020 гг. Общая величина инвестиций составит 208 млн рублей.

Работы по установке линии, монтажу, пуско-наладке и обучению персонала осуществляли представители компании-производителя оборудования «SECO/WARWICK» (Польша).

Смонтированная производственная линия позволяет осуществлять автоматизированную пайку алюминиевых теплообменников для сельскохозяйственной и специальной техники в контролируемой защитной среде азота с температурой около 625 градусов по Цельсию. Особенностью данного оборудования является то, что для обеспечения максимальной чистоты защитной атмосферы печи в предварительной вакуумной камере полностью удаляется кислород. Это происходит благодаря применению двухступенчатого вакуумного насоса и заполнения камеры чистым азотом, в результате чего значительно повышается качество спекания. Кроме того, за 1,5 часа производственного цикла изготавливается около 300 кг. продукции, что на 25% превышает показатель аналогичного оборудования других производителей.