Новый сквер открыли в Находке

Сквер к 100-летию образования пограничных войск России открыли 28 мая в Находке.

На участке площадью почти 6,000 квадратных метров построен обелиск пограничникам, устроены дорожки, освещение, установлены скамейки, заменены лестничные марши. Облицованный гранитом памятник стилизован под пограничный столб высотой более шести метров. Вход в сквер украшает арка, её опоры выполнены в виде пограничных вышек. На территории высадили цветы, голубые ели и декоративные кустарники, засеяли газон.