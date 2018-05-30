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Города и сёла России

Новый сквер открыли в Находке

Сквер к 100-летию образования пограничных войск России открыли 28 мая в Находке.

  •  © primorsky.ru

На участке площадью почти 6,000 квадратных метров построен обелиск пограничникам, устроены дорожки, освещение, установлены скамейки, заменены лестничные марши. Облицованный гранитом памятник стилизован под пограничный столб высотой более шести метров. Вход в сквер украшает арка, её опоры выполнены в виде пограничных вышек. На территории высадили цветы, голубые ели и декоративные кустарники, засеяли газон.

  •  © primorsky.ru
  •  © primorsky.ru

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http://primorsky.ru/news/144989/

Приморский край, благоустройство
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