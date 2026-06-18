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вчера 3363
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Второй в серии российский арктический танкер-газовоз «Константин Посьет» приняли в эксплуатацию

На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне Приморского края проходит церемония приема в эксплуатацию второго в серии арктического танкера-газовоза «Константин Посьет». Об этом сообщается на сайте Правительства России. К участникам церемонии обратился председатель Правительства Михаил Мишустин.

Приветствую вас на торжественной церемонии имянаречения и приёмки в эксплуатацию арктического танкера-газовоза «Константин Посьет». Это важное событие для отечественного транспортного и машиностроительного комплексов и в целом для страны. Серийное строительство судов нового поколения способствует обновлению флота. Именно высокотехнологичные грузовые танкеры — самые эффективные для работы в суровых условиях Арктики. Повышенная манёвренность и высокий ледовый класс дают им возможность самостоятельно, без ледокольной проводки, преодолевать двухметровые льды. Реализация проекта позволяет решать поставленные Президентом задачи по обеспечению устойчивой круглогодичной навигации по Северному морскому пути и стабильных перевозок внешнеторговых грузов, достижению технологического лидерства нашего государства. Уверен, что опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу помогут вам и дальше добиваться успехов на благо России. Желаю вам крепкого здоровья и всех благ, — выступил Михаил Мишустин.

Судно является вторым в серии газовозом, которую ССК «Звезда» строит для проекта «Арктик СПГ 2». Головное судно проекта «Алексей Косыгин» было передано заказчику 24 декабря 2025 года.

Длина танкера-газовоза «Константин Посьет» составляет 300 метров, ширина — 48,8 метра, осадка — 11,7 метра, дедвейт — 81 000 тонн, а валовая вместимость — 127 555 тонн, что делает его одним из самых крупных в классе Arc7. Корпус судна представляет собой усиленную стальную конструкцию с доработками для повышения ледопроходимости и маневренности в мелководных районах, таких как Обская губа.

Пропульсивная установка «Константина Посьета» — дизель-электрическая. Система включает три полноповоротные азимутальные винторулевые колонки мощностью по 15 МВт каждая. В качестве основного топлива используется СПГ (режим ECO-S) с возможностью резервного перехода на дизель. Это снижает выбросы CO2 и обеспечивает экономию топлива до 30% по сравнению с дизельными аналогами.

Грузовместимость «Константина Посьета» составляет 172 600 кубических метров СПГ в мембранных танках. Конструкция мембранного танка представляет собой сложный инженерный «сэндвич»: первичная мембрана из инвара (сплав железа с никелем) толщиной 0,7 миллиметра, вторичный барьер из композитных панелей и изоляция на основе специальной судовой фанеры от отечественной компании «Сегежа Групп», получившей сертификат GTT для последующих судов серии.

Конструкция мембранного танка представляет собой сложный инженерный «сэндвич»: первичная мембрана из инвара (сплав железа с никелем) толщиной 0,7 миллиметра, вторичный барьер из композитных панелей и изоляция на основе специальной судовой фанеры от отечественной компании «Сегежа Групп», получившей сертификат GTT для последующих судов серии.

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Источник: paluba.media

Комментарии 28

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  • Нет аватара сборщик КМС18.06.26 21:27:51

    Судно — тип «Алексей Косыгин» (как и остальные суда данного проекта) построено в Кодже (Ю.Корея)
    В Б.Камне монтировали носовую оконечность судна.

    [ссылки отключены]

    Отредактировано: сборщик КМС~22:00 18.06.26
    #1317948
    • Нет аватара DimaY18.06.26 21:41:55

      Немедленно сообщите об этом Дональду Трампу!

      #1317949
      • Нет аватара сборщик КМС18.06.26 21:52:03

        Сомневаюсь что этот господин просматривает данный сайт.
        Кстати Сайт называется «Сделано у нас» а не «Сделано в Южной Корее».

        Отредактировано: сборщик КМС~21:55 18.06.26
        #1317950
        • Нет аватара Лексур18.06.26 22:35:56

          Нет, DimaY прав. Немедленно сообщите об этом Трампу, или Урсуле. Это ж все санкции нарушены, вообще все. Тогда всему миру станет известно, что Южная Корея санкции нарушает. В том числе и читателям данного сайта.

          Отредактировано: Лексур~14:40 19.06.26
          #1317952
          • Нет аватара сборщик КМС18.06.26 22:56:58

            У вас неверная информация. Ю.Корея (в лице Samsung Heavy Industries) их (санкции)строго соблюдает. Она разорвала соглашение в части поставки 10 корпусов (15 по опциону)на ССК «Звезда» ограничившись пятью (теми что успела построить).
            «Константин Посьет» один из них (строительный номер 044).
            французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — так же объявили форс-мажор по участию в проекте.
            Фото отправки судна в Большой Камень с временной носовой переборкой в интернете есть.
            На сайте «Водный транспорт» так же есть все данные по данному судну. Включая данные по верфи- строителю построечный и достроечный номера, а так же данные по регистрации в РМРС.

            Отредактировано: сборщик КМС~23:28 18.06.26
            #1317953
            • Нет аватара DimaY18.06.26 23:35:50

              Ну Вы же согласны,что надо сообщить Трампу, что все-таки Южная Корея дала России новые газовозы. На этом сайте это делать не эффективно. Сделайте текст сообщения на русском, потом переведите на английский с помощью переводчика. Потом направите по важным адресам. Сообщите всему миру о том, что Южная Корея помогает России. И ожидайте в Архангельске ,если Вы конечно там, наступления рая для всех.

              Адреса рассылки подсказать? Они точно работают на наступление рая для всех!

              А Вам какой памятник детям войны в Архангельске нравится, на Троицком или другой?

              Отредактировано: DimaY~23:45 18.06.26
              #1317954
              • Нет аватара alexm19.06.26 11:06:04

                Что у Вас за охота -хохмить по таким важным вопросам? Да тему на сегодня, подняли важную. В свое время поигрались и не продумали стратегию, теперь надо будет опять догонять. Вот у Вас на сегодня есть информация -как будут делать остальные газовозы???

                #1317972
                • Нет аватара DimaY19.06.26 13:30:20

                  А у Вас откуда информация, что этот человек говорит правду? То что Звезда начинала с крупноблочной сборки известно, но то, что это происходит до сих пор информации нет. При этом прошло много информации, что смогли заместить материалы для криотанков, возможно не все так хорошо, но это вряд ли можно узнать из открытых источников.
                  Насчет догонять — так это безусловно. Особенно если учесть, что еще при СССР основная направленность судостроения по крупногабаритным судам была военные корабли. Торговые суда мы часто заказывали за рубежом. Газовозы не строили вообще. И конечно есть сложности. Но насколько я знаю, основная сложность в создании газовозов на Звезде это не изготовление корпуса. Но настораживает другое. Ввели в строй прошлый газовоз и тут же появились свежие аккаунты, которые говорили о том, что последние мембраны на него ушли, что больше ничего не построят. Теперь «Константин Посьет», и снова свеженький аккаунт и его не в России построили, если еще один выйдет, опять будет тоже самое.

                  При этом я не отрицаю, что там есть проблемы и они серьезные.

                  #1317990
                  • Нет аватара сборщик КМС19.06.26 14:23:53
                    А у Вас откуда информация, что этот человек говорит правду? То что Звезда начинала с крупноблочной сборки известно,


                    Звезда никак не могла начать с крупноблочной сборки потому что для крупно-блочной сборки необходимо иметь распределенную верфь и какое никакое собственное машиностроение. На ССК до сих пор не сдано механо-монтажное производство. А трубообрабатывающий цех сдан только в 2023 году.

                    Информация же на самом деле ищется очень легко. Было бы желание.
                    Ccылки жаль на сайте отключены.

                    Отредактировано: сборщик КМС~14:45 19.06.26
                    #1317996
                    • Нет аватара DimaY19.06.26 14:41:42

                      Так что там про памятник, Вы же из Архангельска?

                      Ссылки отключены, а вот название источника можно сообщить.

                      А с чего же тогда начинала Звезда?

                      #1317998
                      • Нет аватара сборщик КМС19.06.26 14:55:26

                        А что Вам так дался этот памятник? Ну есть такой — на пересечении Троицкого-К.Маркса.
                        Живу я в Архангельске работаю в Северодвинске.

                        Если хотите посмотреть данные по судну — наберите в поисковике Водный транспорт — Костантин Посьет.
                        Хотите посмотреть на фото судна перед отправкой из Кодже в Большой Камень — зайдите на форум Авиабазы (Морской) а проще всего на сайт Сделано у Нас. Там в похожей теме это фото выложено.
                        А вообще — сено к корове не ходит

                        Отредактировано: сборщик КМС~14:58 19.06.26
                        #1318005
                        • Нет аватара DimaY19.06.26 15:06:49

                          Памятники вещь интересная и все жители Архангельска знают, что их два. И знают чем они отличаются. А Вы не знаете, странно…

                          Я нашел фото как стыкуют носовую часть, но вот газовоз на плаву без нее я не нашел. Картинки тут можно вставлять, копируете ссылку на файл jpg, сверху, рядом со смайликом есть кнопочка вставить картинку, вставляете URL.

                          #1318008
                          • Нет аватара сборщик КМС19.06.26 15:22:44

                            Я знаю как вставлять ссылки…У меня стоит запрет на ссылку и получается вот это

                            [ссылки отключены]


                            Наберите в поисковике ALEKSEY KOSYGIN — LNG / Large — в правом верхнем углу фото систер шипа Посьета на верфи в Кодже, перед отправкой в Б.Камень.

                            Отредактировано: сборщик КМС~15:34 19.06.26
                            #1318014
                            • Нет аватара DimaY19.06.26 16:52:20

                              Так нет такого, мало того, все агентства пишут, что место постройки СК Звезда. Врут? То есть такое большое событие могли как-то замолчать?

                              И я так понимаю, что Ваш посыл, что СК Звезда вообще ничего не строит, а лишь изображает бурную деятельность. А это?

                              #1318024
                  • Нет аватара alexm19.06.26 14:53:03
                    Второй в серии российский арктический танкер-газовоз


                    По данным АИС судов, второй российский газовоз покинул верфь и находится на ходовым испытаниях. Танкер присоединится к уже двум действующим ледокольным газовозам «Арктик СПГ — 2» — «Алексею Косыгину» и «Кристофу де Маржери».

                    Первый продолжает поставлять СПГ с полуострова Гдыня в плавучее хранилище под Мурманском, где его забирают обычные танкеры. А «Кристоф де Маржери» завершил доставку партии в хранилище уже на Камчатке и возвращается обратно по Северному морскому пути.

                    Как сообщало EADaily, проблема «Арктик СПГ — 2» состоит и в танкерах, так как из-за санкций у проекта было только два газовоза ледового класса.

                    Несмотря на санкции, две из трех очередей «Арктик СПГ — 2» уже ввели в эксплуатацию и мощность проекта составляет 13,2 млн тонн СПГ (18,2 млрд кубометров газа) в год. И флот пока сможет обслужить до половины произведенных объемов. Нарастить количество танкеров ледового класса санкционный проект пока не может. Южнокорейская верфь отказалась передавать построенные под него танкеры из-за введенных ограничений. Российская верфь «Звезда» же также пострадала из-за санкций и пока смогла сдать только один газовоз ледового класса, «Алексей Косыгин», вместо пяти.


                    Подробнее: https://eadaily...ankcionnogo-spg

                    #1318004
            • Нет аватара alexm19.06.26 11:09:38

              Вы вопрос подняли правильный, кооперация хороша толко с проверенными поставщиками, а те которые после первого оклика встают по струнке, нет с такими лучше не связываться. вот технологию у них забрать- правильный подход.
              Кстати китайцы эти и занимаются. Нет не воруют, но применяют профессионально- учиться надо. А лозунг: ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ никто не отменял.

              #1317973
              • Kolyda Kolyda19.06.26 11:27:40
                вот технологию у них забрать- правильный подход.
                Кстати китайцы эти и занимаются. Нет не воруют, но применяют профессионально- учиться надо.


                Увы, у нас народа и денег в разы меньше чем у Китая. Наши молодые мужики, зачастую с высшим образованием, предпочитают сидеть в торговых центрах и продавать иностранный ширпотреб, а не учится технологиям.

                #1317977
                • Нет аватара ser5619.06.26 13:18:25

                  «Наши молодые мужики, зачастую с высшим образованием, предпочитают сидеть в торговых центрах и продавать иностранный ширпотреб, а не учится технологиям."
                  наверное им так экономически выгоднее? Если государству нужны инженеры, то может им платить больше, чем курьерам?    

                  #1317989
                  • Нет аватара alexm19.06.26 14:41:47

                    Кто должно платить? Государство? Вы забыли- у нас молодой и развивающийся капитализм, с его болячками. Стране нужны молодые кадры! Поэтому сейчас и идет работа по совершенствованию образования. Правда куда идет пока не видно. Будем надеяться, что в правильном направлении.

                    #1317999
                    • Нет аватара ser5619.06.26 14:45:11

                      Надейтесь…     Если образование не дает повышение дохода, то оно экономически бессмысленно… Что до капитализма, то правила устанавливает государство — и почему-то наиболее выгодные условия у банков…    

                      #1318001
              • Нет аватара DimaY19.06.26 13:37:53

                Ну кого Вы считает проверенным поставщиком в современном мире? У нас были отлаженные отношения с Финляндией с 1945 года, и что? Когда-то был СЭВ? Китай проверенный поставщик? Индия?

                Нет абсолютно надежных поставщиков в современном мире.

                Да и мы сами при Горбачеве откровенно кинули некоторых своих союзников.

                Есть ситуационные партнеры, с которыми надо работать, но стремиться к самостоятельности.

                #1317991
                • Нет аватара alexm19.06.26 14:47:46

                  А вот не надо на себе то волосы рвать. Сегодня в нашем бурном мире, надо уметь лавировать- обязательное условие. А партнеры, ну что делать доминирование силы- основное условие решение политических и экономических вопросов. А поставщики, здесь надо тоже понимать- не будут они идти против хозяина, забоятся.

                  #1318002
                  • Нет аватара DimaY19.06.26 15:15:34

                    А я на себе и не рву волосы. Просто надо объективно смотреть на вещи. 90-е годы мы потеряли во много в плане производства и развития. За это время много чего произошло. Компенсировать этот пробел не просто, тем более что мир тоже не стоит на месте.
                    Тут ведь как в Алисе в стране чудес. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
                    А тут еще нашему развитию изрядно противодействуют. И тут не волосы рвать нужно, это точно не поможет, а просто планово двигаться вперед. Но при этом нужно понимать, что быстро многие процессы не происходят.

                    #1318011
              • Нет аватара сборщик КМС19.06.26 14:18:53

                Что характерно…В свое время Роснефть и Дженерал Электрик создали совместное предприятие по производству колонок типа Azipod ООО «Завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» …Для этого на ССК «Звезда» построили монтажно-испытательный комплекс. Там производится крупно-узловая сборка и испытания ВРК.
                Ирония в том что США в лице «Дженерал Электрик» положили большой и толстый болт на собственные санкции

                Отредактировано: сборщик КМС~14:36 19.06.26
                #1317995
                • Нет аватара DimaY19.06.26 14:44:19

                  То есть проблем с ВРК для будущих газовозов у нас нет.

                  #1318000
                • Василий Сергеевич Василий Сергеевич19.06.26 19:30:12

                  А я читал, что техобслуживание эти газовозы проходят в Дании    

                  #1318032
                  • Нет аватара DimaY19.06.26 19:39:23

                    А читал, что кур доят, удой отличный. Сто коробок птичьего молока в шоколаде с курицы. Займитесь.

                    #1318035
  • Нет аватара alexm19.06.26 15:10:49

    Там ещё интересно про сам проект («Арктик СПГ-2» ) :
    Проект направлен на укрепление позиций России на мировом рынке СПГ и обеспечение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь. Ресурсной базой служит Утреннее месторождение на Гыданском полуострове (ЯНАО). Оно расположено примерно в 70 км от другого проекта «НОВАТЭКа» — «Ямал СПГ» — через Обскую губу
    Проект направлен на укрепление позиций России на мировом рынке СПГ и обеспечение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь.
    Ресурсной базой служит Утреннее месторождение на Гыданском полуострове (ЯНАО). Оно расположено примерно в 70 км от другого проекта «НОВАТЭКа» — «Ямал СПГ» — через Обскую губу.
    Что планируется:
    Три технологические линии по сжижению газа. Каждая рассчитана на производство 6,6 млн тонн СПГ в год. В сумме — 19,8 млн тонн СПГ в год. Дополнительно планируется выпускать до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата (СГК) в год.
    Инновационная концепция строительства: использование оснований гравитационного типа (ОГТ). Это гигантские плавучие платформы, на которые затем монтируют модули производственного комплекса.
    Оператором проекта выступает ООО «Арктик СПГ 2».
    Распределение долей:
    «НОВАТЭК» — 60%;
    французская TotalEnergies — 10%;
    китайские CNPC и CNOOC — по 10%;
    японский консорциум Japan Arctic LNG (Mitsui и JOGMEC) — 10%.
    Крупнейшие акционеры «Новатэка» — миллиардеры Леонид Михельсон (24,6%) и Геннадий Тимченко (23,49%).
    Проект столкнулся с санкционным давлением. В ноябре 2023 года Минфин США включил ООО «Арктик СПГ 2» в санкционный список. Это создало сложности с привлечением иностранного оборудования и проведением сделок
    Помощник государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, выступая в Сенате: «Наша цель — задушить этот проект».
    Группа сенаторов от Демократической партии направила госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту письмо, в котором заявила о желании не позднее 1 октября получить ответы о планах администрации по усилению санкций США в отношении «Арктик СПГ 2» и сдерживанию будущих поставок. «Китай стал первой страной, которая начала поставки газа с „Арктик СПГ 2“, — говорится в письме. — При отсутствии быстрого и решительного ответа эти поставки станут сигналом для других потенциальных покупателей о том, что они могут покупать российский сжиженный газ, подпадающий под санкции, без каких-либо последствий, открывая России путь к получению десятков миллиардов долларов дохода».
    При всех разногласиях демократы и республиканцы в США едины в лоббировании экспансии американского СПГ и в желании устранить конкурентов, стоящих на его пути, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. «В этом смысле Байден и Трамп — одинаковые ястребы. Конкурентов, сопоставимых с США по амбициям в области производства СПГ в 2020-2030-е годы, всего два — Катар и Россия, — отмечает эксперт. — Но Катар — важный военно-политический союзник США, а к России, напротив, можно применять любые санкционные меры, удобно списав все на украинский кризис.
    Много цитировал, но интересно понимать ситуацию. Корабли-газовозы, это только фрагмент борьбы, жестокой и безальтернативной. Эти озверелые друзья в жажде получить баснословные прибыли пойдут на все. ( Империалисты- что с них взять)

    #1318010