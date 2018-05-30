Новосибирская компания завершила автоматизацию котлоагрегатов ТЭЦ-1 г. Астана

Новосибирская компания «Модульные Системы Торнадо» завершила очередной этап работ по автоматизации котлоагрегатов ТЭЦ-1 г. Астана Республики Казахстан. На данный момент автоматизированы котлы №№ 3, 4, 5, 6, 7.

ПТК для АСУТП котла № 6 отгружен в конце 2017 года. В первом квартале 2018 г. закончена наладка верхнего уровня АСУТП, система сдана в опытную эксплуатацию.

Директор официального представительства компании в Республике Казахстан Илья Сорокин рассказал, что по условиям договора монтаж АСУТП на котлоагрегаты должен быть осуществлен в очень сжатые сроки — до начала отопительного сезона, но это не является проблемой, подобные задачи специалистам компании приходилось успешно решать и ранее.

Группа компаний «Модульные Системы Торнадо» уже зарекомендовала себя в Республике Казахстан в крупных проектах по автоматизации технологических процессов агрегатов на Балхашской ТЭЦ, Жезказганской ТЭЦ, ТЭЦ-1 г. Астана, ГРЭС в п.Топар Карагандинской области.

Работы на ТЭЦ-1 будут продолжены — в настоящее время заключен договор на проектирование и поставку ПТК для АСУТП топливоподачи и котлов №№ 1, 2.

Заказчиком по данному проекту выступила компания «Центрказэнергомонтаж» (ЦКЭМ), генеральный подрядчик, а проектировщиком полевого уровня АСУТП всех агрегатов на этой станции является давний партнер ГК «Модульные Системы Торнадо» проектный институт ТОО «Павлодарэнергопроект».

Информация о группе компаний «Модульные Системы Торнадо»:

ООО «Модульные Системы Торнадо» (резидент Технопарка Новосибирского Академгородка )является одной из немногих российских компаний, внедряющей комплексы собственной разработки для автоматизации критически важных производств.

Компания отвечает за весь цикл производства, являясь разработчиком микропроцессорных средств автоматизации, интегратором, проектной и наладочной организацией, внедряющей системы АСУТП на объектах различных отраслей промышленности.

Продукция компании пользуется признанием в России и за рубежом. Осуществлено более 250 проектов внедрения полномасштабных АСУТП в Российской Федерации, Республике Сербской, Боснии и Герцеговине.

Представительства в РК

ТОО Модульные Системы Торнадо, Казахстан: Официальное представительство в г.Астана — адаптация оборудования и решений к рынку РК, комплексное внедрение

Производственная площадка в г.Караганда — производство контроллеров с 2006 г., сервис-центр

Проекты, реализованные в Республике Казахстан:

• противоаварийная автоматика 15 подстанций 500КВ и выше (KEGOK)

• АСУТП производства химических средств защиты растений (Астана-Нан Chemicals)

• АСУТП пылеугольных и водогрейных котлов ТЭЦ-1 и пылеугольного котла, паровой турбины, ВХР ТЭЦ-2 г. Астана (Астана-Энергия)

Проекты, реализованные для ТОО «Корпорация Казахмыс»:

• АСУТП трех паровых турбин Балхашской ТЭЦ

• АСУТП пылеугольного котла и паровой турбины Жезказганской ТЭЦ

• АСУТП двух паровых турбин ГРЭС Топар