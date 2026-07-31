Компания АМО Сталь установила 9 российских роботов AMO-S на заводе автозапчастей ТРЕК
Завод «АМО Сталь» является производителей российских линейных роботов AMO-S для автоматизации ЧПУ станков. В прошлом году к компании обратился завод «ТРЭК» из Миасса — производитель деталей подвески для автомобилей. Задача стояла амбициозная: автоматизировать несколько станочных участков, чтобы обеспечить стабильный выпуск и качество продукции.
Проект был рассчитан на 9 роботов и 9 станков. В начале инженеры «АМО Сталь» реализовали первые две ячейки — заказчик посмотрел, как это работает «вживую», убедился в эффективности, и стороны поэтапно перешли к остальным. Сегодня все девять станков успешно сданы в эксплуатацию.
С какими сложностями столкнулась компания АМО Сталь и как их решила
1. Защита от «неправильной» загрузки
Основная сложность: операторы иногда переворачивали заготовки «вверх ногами» при укладке в матрицу. Робот, запрограммированный на конкретную геометрию, зажимал деталь не с той стороны, и станок начинал обрабатывать совершенно не те поверхности. Это могло привести к поломке инструмента и браку.
Решение: Все ячейки оснастили заградительными сетками — простое, но эффективное решение, чтобы оператор лишний раз не контактировал с роботом. Дополнительно установили лазерные шторки на зоне загрузки. Если человек проникает в опасную зону, робот немедленно останавливается.
Важный нюанс: система работает «с умом». Если оператор зашёл в зону, пока робот загружал деталь в станок, движение не прерывается — остановка происходит только при возвращении робота в зону контакта с человеком. Это сохраняет безопасность, но не останавливает цикл обработки.
2. Контроль захвата: борьба с пустыми ходами
Была проблема: оператор иногда забывал укладывать новые заготовки на матрицу. Робот, уверенный, что деталь есть, приходил, хватал пустоту и гнал станок вхолостую.
Решение: на захваты установили датчики. Теперь робот «понимает», взял он деталь или нет. Если заготовка отсутствует или имеет неверный размер, робот останавливается, переходит в режим ожидания и ждёт, пока оператор устранит проблему.
3. Двойный стол: работа без остановок
Цикл обработки одной детали на этом проекте составлял несколько десятков секунд. Раньше, как только оператор уходил на перекур, станок вставал.
Решение: установили двойной поворотный стол. Когда на одном столе заканчиваются заготовки, робот меняет столы местами и продолжает работу со вторым. Первый стол при этом выезжает за лазерную шторку, и оператор может безопасно забрать готовые детали и заложить новые, не останавливая производство. Это увеличило время автономной работы между загрузками до 30-40 минут.
Сотрудничество «АМО Сталь» с заводом «ТРЭК» продолжается. Сейчас в работе две новые задачи:
1. Расширение ассортимента. Автоматизация обработки новых видов деталей.
2. Быстросъёмные захваты. Заказчик хочет сократить время переналадки до 15-20 минут. Инженеры проектируют систему быстросъёмных захватов: оператор отщёлкивает один тип, прищёлкивает другой, меняет матрицу в столе, выбирает программу на пульте — и робот готов работать с новой деталью. Всё это займёт не более получаса.
Проект на заводе «ТРЭК» наглядно показал: автоматизация — это не просто замена людей. Это про стабильность. Роботы не устают, не отвлекаются. А грамотное проектирование оснастки и систем безопасности делает процесс не только эффективным, но и абсолютно безопасным для персонала.
Инженеры «АМО Сталь» решили все технические сложности, нашли консенсус с заказчиком и готовы к новым вызовам. Проект «ТРЭК» — это не просто кейс. Это пример того, как российская промышленность повышает производительность труда уже сегодня.
Подробнее о проекте по ссылке https://vkvideo...89967_456239047
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