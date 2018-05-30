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Армия и Флот

Инженерная бригада ЦВО в Башкирии получила первый новейший катер ИДК

  •  © ic.pics.livejournal.com

Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Башкирии, получила новейший инженерно-десантный катер (ИДК), сообщает пресс-служба ЦВО. Это первый образец, который поступил в войска.

По данным пресс-службы, катер предназначен для разведки берегов водоемов при установке понтонных и паромных переправ. В его носовой части установлена поворотная турель для пулемета РПК, в центре размещена рубка управления, по бортам размещены места для десанта. Катер оборудован дизельным двигателем с водометом.

Отмечается, что новая техника благодаря сокращению времени на инженерную разведку берега позволит понтонно-переправочным подразделениям быстрее приступать к установке мостов и переправ в заданном районе, а также повысит возможности противодействия диверсантам.

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https://ria.ru/arms/20180529/1521592686.html

армия, гособоронзаказ, новое вооружение, ЦВО, сухопутные войска, катер ИДК
  • Нет аватара Clausson
    30.05.1816:22:57

    ИДК — инженерно-десантный катер? Как-то не логично     Должно быть инженерно-диверсионный! (шутка)

    Прикольный агрегат. Любо.

    #1040733
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