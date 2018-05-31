Группа «Черкизово» ввела в строй новый свинокомплекс в Воронежской области

Группа компаний «Черкизово» открыла в селе Кучугуры Нижнедевицкого района площадку «Доращивание-Откорм» ООО «Черкизово-Свиноводство». Её мощность составит 40 тыс. голов.

Одним из крупнейших инвестпроектов, реализуемых компанией в России с 2009 года, является проект по развитию свиноводства в Воронежской области. В него вошло строительство племенных ферм в Нижнедевицком районе; комбикормового завода и элеватора, семи комбинированных площадок «Доращивание-Откорм» мощностью 40 тыс. голов единовременного содержания в год каждая. Пять из них — в Семилукском муниципальном районе и две площадки в Нижнедевицком муниципальном районе.

Площадка в селе Кучугуры является предпоследней, шестой по счету. Данный этап реализации проекта создаст дополнительно более 70 рабочих мест.

По итогам 2017 года ООО «Черкизово-Свиноводство» на территории Воронежской области произведено 13,2 тыс. тонн свинины на убой. При выходе на производственные мощности каждая из площадок даст в год более 5 тыс. тонн свинины на убой, а по итогам 2019 года производство свинины на убой должно достигнуть объема более 40 тыс. тонн.

Предприятия Группы, расположенные на территории Воронежской области, являются добросовестными крупнейшими налогоплательщиками региона. Налоги, уплаченные в бюджет Воронежской области в период 2010-2017 годов, превысили 0,5 млрд рублей, а всего в федеральный и региональный бюджеты, а также бюджет муниципалитетов отчислено за этот период 1,2 млрд рублей.