Под Воронежем ввели основные мощности комбикормового завода за 7,5 млрд рублей
22 сентября первая машина с зерном разгрузилась на новом элеваторе комбикормового завода «Агроэко» в Новохопёрском районе Воронежской области.
Здесь будут выпускать более 30 видов полнорационных кормов для свиней, крупного рогатого скота и птицы.
Мощности объекта составят до 420 тысяч тонн. Строительство продолжалось с 2023 по 2026 год.
За это время объём инвестиций в проект превысил 7,5 миллиарда рублей.
Элеватор, склад мучнистого сырья, комбикормовый цех, административно-бытовой комплекс с испытательным лабораторным центром уже введены в эксплуатацию. Сейчас завершаются монтаж и настройка энергетической системы. До конца года на территории планируют завершить возведение цеха по производству полножирной экспандированной сои.
На предприятии отметили, что мощности завода обеспечат такой объем продукции, которого хватит для откорма более 1,2 миллиона свиней и получения около 150 тысяч тонн мяса в год.
На предприятии создано 155 рабочих мест. Предполагаемые налоговые отчисления после выхода завода на полную мощность составят 172 миллиона рублей в год.
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