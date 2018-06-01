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Детские сады и школы

Детский сад на 190 мест открыт в Иркутской области

  •  © irzs.ru

В Черемхово открыт новый детский сад «Навигатор», расположенный в поселке Храмцовка, где масштабное строится новое жилье по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест.

В детском саду, площадь которого составляет 4,2 тысяч кв. м., разместятся 10 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. При строительстве учтены все требования санитарного законодательства, в частности групповые помещения имеют раздельные игровые и спальные комнаты, также в здании имеется грузопассажирский лифт.

Стоимость строительства составила 147 млн рублей.

  •  © irzs.ru
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http://irzs.ru/events/news/detail.php?ID=21276

Иркутская область, новый детсад
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