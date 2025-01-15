На севере Приангарья началось строительство моста через Витим

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Строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области начала команда дивизиона «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя АО «Мостострой-11» из Тюмени. Контрактный срок окончания работ — сентябрь 2028 года. Длина участка вместе с подходами — 6 км. Длина моста через реку Витим — 414 м, ширина — 13 м, две полосы движения. Жители региона ждут появления этого моста с 80-х годов прошлого века. Автодорога Таксимо — Бодайбо — единственная транспортная артерия, соединяющая Бодайбо с «большой землёй». Дорога подходит к населённому пункту с левого берега реки Витим, а город расположен на правом берегу, поэтому летом людям приходится пользоваться паромом, зимой — ледовой переправой, а в период распутицы и вовсе остаётся лишь авиасообщение. Появление моста подарит жителям надёжный и безопасный маршрут, улучшит логистику и повысит экономическую привлекательность территории. Развитие проекта идёт стремительно, ещё в 2022 году мысль о строительстве моста только витала в воздухе, а уже в начале ноября 2023 года проект отправили на рассмотрение Главгосэкспертизы, который был утверждён в ноябре 2024 года , следом подписали контракт .

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