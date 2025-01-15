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lapshin-89 15 января 2025, 09:08 142 Дорожное строительство

На севере Приангарья началось строительство моста через Витим

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 © t-l.ru

Строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области начала команда дивизиона «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя АО «Мостострой-11» из Тюмени. Контрактный срок окончания работ — сентябрь 2028 года. Длина участка вместе с подходами — 6 км. Длина моста через реку Витим — 414 м, ширина — 13 м, две полосы движения. Жители региона ждут появления этого моста с 80-х годов прошлого века. Автодорога Таксимо — Бодайбо — единственная транспортная артерия, соединяющая Бодайбо с «большой землёй». Дорога подходит к населённому пункту с левого берега реки Витим, а город расположен на правом берегу, поэтому летом людям приходится пользоваться паромом, зимой — ледовой переправой, а в период распутицы и вовсе остаётся лишь авиасообщение. Появление моста подарит жителям надёжный и безопасный маршрут, улучшит логистику и повысит экономическую привлекательность территории. Развитие проекта идёт стремительно, ещё в 2022 году мысль о строительстве моста только витала в воздухе, а уже в начале ноября 2023 года проект отправили на рассмотрение Главгосэкспертизы, который был утверждён в ноябре 2024 года, следом подписали контракт.

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Источник: https://t-l.ru/374357.html

Иркутская область, Приангарье, мост через Витим, дорожное строительство
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    15.01.2509:24:23

    В Добрый путь!

    #1295570
  • Нет аватара termometrix
    15.01.2509:41:02

    Работы должны быть выполнены в шесть этапов. Срок сдачи проекта определен до 30 сентября 2028 года

    Ъ

    Удачи!

    #1295572
  • Sniper_78 Sniper_78
    15.01.2512:00:33

    Это не на месте знаменитого Витимского моста случаем? Который ещё самым опасным в стране называли?

    #1295574
    • lapshin-89 lapshin-89
      15.01.2512:21:50

      Нет, этот мост не был построен. Вы спутали с Куандинским мостом.

      Отредактировано: lapshin-89~12:34 15.01.25
      #1295577
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