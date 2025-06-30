АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» начал производство комплектующих для МС-21

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В Иркутске открылся производственный цех АО «ПРОМТЕХ-Иркутск», где делают комплектующие для первого российского пассажирского самолёта — МС-21.Предприятие создали специально для работы с Иркутским авиазаводом, который разрабатывает и выпускает на рынок самолёт МС-21. АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» не только производит комплектующие, но и сопровождает отработку систем до лётных испытаний, обеспечивает сопровождение изделий в лётно-испытательных подразделениях. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности в 2021 году «ПРОМТЕХ-Иркутск» получил льготный заём на 78,3 млн рублей, из которых 54,8 млн рублей предоставил федеральный ФРП, 23,5 — региональный. Общая стоимость проекта составила 440 млн рублей. На эти деньги построили цех, закупили оборудование, чтобы производить комплектующие — комплекты бортовой кабельной сети, трубопроводы и каркасные изделия. Продукция является импортозамещающей и не зависит от зарубежных материалов и компонентов.

© www.ogirk.ru

Несколько лет назад этот проект был только на бумаге. Осенью, здесь была грязь по колено, а сейчас на этом месте трёхэтажное современное здание площадью более 6000 квадратных метров, видно, что организация работает уже в полном объёме, набрали штат, делают для самолёта МС-21 кровеносную систему — внутреннюю проводку, каркасы. Работает много молодых специалистов. На предприятии задействовано 315 специалистов, 80% которых — женщины, так как при производстве электрожгутов важна мелкая моторика и усидчивость сотрудника. К концу года наберут ещё 50 человек, а по мере развития проекта МС-21 штат вырастет до 500-600 человек. Производственная мощность рассчитана под программу серийного выпуска 70 самолётокомплектов в год бортовой кабельной сети и трубопроводов.

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