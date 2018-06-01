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Медучреждения

Перинатальный центр открыт в Архангельской области

  •  © news29.ru

Состоялось открытие Перинатального Центра в Архангельске. Клиника рассчитана на 130 мест, размещена в 7-ми этажном корпусе, где есть два пассажирских лифта, а также подъемники для экстренной доставки пациентов. В здании расположен неонатальный блок для выхаживания новорожденных детей. Благодаря новой технике врачи смогут диагностировать и предупреждать риски перинатальной патологии и выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела — от 500 г. Установлены аппараты интенсивной терапии, ультразвуковое, эндоскопическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты и другая техника, изготовленная дочерним холдингом «Ростеха» — «Швабе». Более 70% техники открывшегося перинатального центра — отечественного производства.

Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. Финансирование было как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Перинатальный центр объединит консультативно-диагностическую поликлинику, акушерский и педиатрический стационары с операционной, отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, дистанционно-консультативный центр с экстренной дежурной службой и лабораторию экстракорпорального оплодотворения. Для реализации идеи выбран типовой проект с последующей привязкой к местности.

  •  © news29.ru

Благодаря современному оборудованию центр сможет оказывать медицинскую помощь удаленно и консультироваться с ведущими специалистами страны с помощью телемедицинских технологий.

  •  © news29.ru

«Сердцем» перинатального центра является родильный блок, он состоит из 10 залов. Каждый из них рассчитан на одну женщину, во время родов её могут поддержать родственники. Новшество перинатального центра заключается в том, что непосредственно в одном помещении можно оказывать медпомощь вплоть до малых операций.

  •  © news29.ru

На каждую пациентку предусмотрено анестезиологическое оборудование, то есть на транспортировку роженицы не будет теряться драгоценное время. Среди электронной начинки есть и российское оборудование. Это консоли, приборы освещения и обеззараживания воздуха, а также немедицинское оборудование.

  •  © news29.ru

Что касается послеродовых палат, то они двухместные и одноместные. В каждой есть кнопка экстренной связи с персоналом, весы и всё самое необходимое.

  •  © news29.ru

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http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/_Vsjo_taki_eto_sluchilos_v_Arhangelske_oficialno_otkryli_perinatalnyj_centr/74101/

Архангельская область, перинатальный центр
  • A_SEVER A_SEVER
    01.06.1813:27:54

    Здорово!    

    #1041418
  • Human RS Human RS
    01.06.1813:58:58

    Фото бы получше качеством…

    Ну вот отлично, теперь на очереди перинатальные центры в Сочи, Гатчине, Петрозаводске и Норильске. И вроде это последние из этой волны строительства перинатальных центров. Интересно сколько будет в следующей волне, пока одобрено финансирование на строительство центров в Горно-Алтайске и Братске, и за свой счет намерена построить еще один Москва.

    Отредактировано: Human RS~14:29 01.06.18
    #1041431
    • Нет аватара termometrix
      01.06.1814:21:20

      намерена построить еще один Москва.

      Москва пока не достроила детский кардиоцентр в ГКБ № 67.Обещали сдать в 2017 г.

      •  © archsovet.msk.ru

      Отредактировано: termometrix~14:41 01.06.18
      #1041442
      • Human RS Human RS
        01.06.1814:29:48

        И Петрозаводске.

        Во, точно. Добавил. Спасибо    

        Отредактировано: Human RS~14:30 01.06.18
        #1041446
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