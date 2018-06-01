Перинатальный центр открыт в Архангельской области

Состоялось открытие Перинатального Центра в Архангельске. Клиника рассчитана на 130 мест, размещена в 7-ми этажном корпусе, где есть два пассажирских лифта, а также подъемники для экстренной доставки пациентов. В здании расположен неонатальный блок для выхаживания новорожденных детей. Благодаря новой технике врачи смогут диагностировать и предупреждать риски перинатальной патологии и выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела — от 500 г. Установлены аппараты интенсивной терапии, ультразвуковое, эндоскопическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные аппараты и другая техника, изготовленная дочерним холдингом «Ростеха» — «Швабе». Более 70% техники открывшегося перинатального центра — отечественного производства.

Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. Финансирование было как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Перинатальный центр объединит консультативно-диагностическую поликлинику, акушерский и педиатрический стационары с операционной, отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, дистанционно-консультативный центр с экстренной дежурной службой и лабораторию экстракорпорального оплодотворения. Для реализации идеи выбран типовой проект с последующей привязкой к местности.

Благодаря современному оборудованию центр сможет оказывать медицинскую помощь удаленно и консультироваться с ведущими специалистами страны с помощью телемедицинских технологий.

«Сердцем» перинатального центра является родильный блок, он состоит из 10 залов. Каждый из них рассчитан на одну женщину, во время родов её могут поддержать родственники. Новшество перинатального центра заключается в том, что непосредственно в одном помещении можно оказывать медпомощь вплоть до малых операций.

На каждую пациентку предусмотрено анестезиологическое оборудование, то есть на транспортировку роженицы не будет теряться драгоценное время. Среди электронной начинки есть и российское оборудование. Это консоли, приборы освещения и обеззараживания воздуха, а также немедицинское оборудование.

Что касается послеродовых палат, то они двухместные и одноместные. В каждой есть кнопка экстренной связи с персоналом, весы и всё самое необходимое.