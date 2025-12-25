В городе Мирном Архангельской области открыт новый госпиталь
Госпиталь обеспечит амбулаторным и стационарным лечением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом.
В структуре медицинского учреждения 4-этажный инфекционный модуль, 2-этажный патологоанатомический блок, 6-этажный лечебно-диагностический корпус с 20-ю отделениями и 4-этажное административное здание. Госпиталь полностью укомплектован медтехникой.
