Детский сад на 220 мест с бассейном открыт в Воронежской облсти

Детский сад «Мир чудес» с бассейном открыли в поселке Большие Базы Ольховатского района. Учреждение рассчитано на 220 мест. В двухэтажном здании семь спортивных и игровых зон, различные залы и студии для развития детей. В дошкольное учреждение уже приняты 162 ребенка. Всего будет 10 групп. Для детей оборудованы центры моделирования, конструирования, изостудия с гончарной мастерской, зоной рисования, лепки, музыкальный зал.

На строительство дошкольного учреждения из областного и местного бюджетов потратили 220 млн рублей.

Педсостав почти сформирован: из 51 сотрудника уже работают 37. Детсад охватывает пять населенных пунктов: Большие Базы, Малые Базы, Ольховатка, Шапошниковка и Заболотовка.