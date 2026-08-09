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2 дня назад 9828
Олег Кузнецов Информационные технологии

РЖД и «Бюро 1440» начали перевод поездов «Сапсан» на спутниковый интернет

© biletipoezda.ru

Для пассажира скоростного поезда стабильный интернет уже давно стал не дополнительной опцией, а частью привычного комфорта. В дороге нужно отправить рабочий файл, подключиться к видеоконференции, ответить на сообщения или просто посмотреть фильм. Но на отдельных участках популярных маршрутов мобильная связь по-прежнему работает нестабильно.

РЖД и компания «Бюро 1440» уже реализуют проект по модернизации интернет-связи в «Сапсанах». Вместо полной зависимости от наземных сетей операторов поезда будут использовать спутниковые каналы передачи данных.

Почему интернет в дороге часто пропадает

Сегодня подключение пассажиров в поездах во многом зависит от расположения сотовых вышек. Пока состав проходит через крупные города и населённые пункты, интернет обычно работает приемлемо. Однако за пределами плотной застройки ситуация может меняться.

Сигнал становится слабее на удалённых участках, в лесистой местности и там, где наземная инфраструктура развита недостаточно.Из-за этого возникают знакомые многим проблемы:

✅ Видеозвонок прерывается в самый неподходящий момент.

✅ Страницы и файлы загружаются с задержкой.

✅ Сообщения в мессенджерах отправляются не сразу.

✅ Онлайн-встреча может завершиться преждевременно из-за потери соединения.

✅ Просмотр видео сопровождается паузами и снижением качества.

Для обычного пассажира это означает потерю времени, а для тех, кто работает в пути, — дополнительные сложности. Именно нестабильность мобильного интернета стала одной из причин запуска нового проекта.

Как спутниковый канал должен изменить связь

После установки специального оборудования поезд сможет получать интернет-сигнал непосредственно со спутников. Для этого на состав устанавливается абонентский терминал, который принимает данные и передаёт их во внутреннюю сеть сидячих вагонов.

Такой принцип уменьшает зависимость от сотовых вышек вдоль железнодорожного маршрута. Поезд продолжает двигаться на высокой скорости, а система поддерживает соединение через спутниковую инфраструктуру.

Основные задачи проекта следующие:

✅ Повысить стабильность доступа к интернету на маршруте.

✅ Сократить количество разрывов соединения.

✅ Обеспечить передачу данных на участках со слабым покрытием мобильных сетей.

✅ Протестировать работу оборудования при высокой скорости движения.

✅ Интегрировать новую систему в цифровую инфраструктуру скоростных поездов.

Оборудование уже разработано и прошло проверку на вагоне-лаборатории. В текущий момент специалисты РЖД и «Бюро 1440» занимаются его дальнейшей интеграцией и подготовкой испытаний в условиях реальной эксплуатации.

При этом спутниковая связь не означает абсолютную независимость от любых внешних условий. На качество подключения могут влиять особенности рельефа, погодные условия и прохождение закрытых участков, включая тоннели. Поэтому практические испытания должны показать, насколько устойчивой окажется система на конкретных маршрутах.

Где планируют применять новую технологию

В первую очередь спутниковое оборудование предназначено для поездов «Сапсан». Кроме того, аналогичное решение планируется использовать на части скоростных электропоездов «Ласточка».

В рамках проекта рассматриваются важные направления железнодорожных перевозок:

Москва — Санкт-Петербург.

Москва — Нижний Новгород.

Москва — Минск.

Для путешественников это означает, что время в дороге можно будет использовать эффективнее. Например, поездка по главному маршруту страны из столицы в Санкт-Петербург и обратно станет удобнее для тех, кто совмещает деловые задачи и переезд между городами.

Сроки испытаний и внедрения

Испытания системы в реальных эксплуатационных условиях запланированы уже на текущий год. Специалистам предстоит проверить, как спутниковое оборудование работает на действующих маршрутах, при разных скоростях движения и в различных погодных условиях.

Полностью завершить проект и оснастить подвижной состав планируют к концу 2027 года. До этого предстоит провести несколько этапов:

✅ Проверить оборудование на реальных железнодорожных маршрутах.

✅ Оценить устойчивость интернет-соединения во время движения.

✅ Проанализировать работу системы в разных погодных условиях.

✅ Настроить взаимодействие оборудования с цифровой инфраструктурой вагонов.

✅ Расширить технологию на весь парк поездов «Сапсан».

Переход на спутниковые каналы — это не одномоментная замена оборудования, а комплексная техническая задача. Помимо доступа пассажиров к интернету, необходимо обеспечить надёжную работу системы внутри поезда и её совместимость с существующими цифровыми решениями.

Что получат пассажиры

Главное ожидаемое изменение — более предсказуемое качество связи. Если система покажет заявленную эффективность и подтвердит уже имеющиеся положительные результаты лабороторных тестов, пассажиры смогут меньше зависеть от наличия сотовых вышек за пределами городов.

Стабильный интернет пригодится для разных сценариев:

✅ Участия в рабочих видеоконференциях.

✅ Обмена документами и файлами.

✅ Переписки в мессенджерах.

✅ Просмотра фильмов и сериалов онлайн.

✅ Использования навигационных и облачных сервисов.

✅ Поддержания связи с семьёй и коллегами.

Особенно заметной польза может стать для тех, кто часто ездит между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и другими крупными городами. В этом случае поезд превращается не просто в средство передвижения, а в полноценное рабочее или мультимедийное пространство.

Спутниковый интернет важен не только для пассажиров

В РЖД рассматривают проект как часть более масштабной цифровизации железнодорожного транспорта. Надёжный канал связи необходим не только для подключения пассажиров, но и для передачи служебной информации.

Спутниковая инфраструктура может использоваться для поддержки систем управления движением, мониторинга состояния поездов и обмена данными между различными службами. Поэтому внедрение новой технологии способно повлиять не только на комфорт в вагоне, но и на эффективность эксплуатационных процессов.

Пассажирский интернет в этом случае становится одним из элементов общей цифровой системы железной дороги.

Что изменится в поездках

Сегодня качество мобильной связи в пути может заметно различаться на разных участках маршрута. После завершения проекта РЖД рассчитывают сделать подключение более устойчивым и сократить число ситуаций, когда интернет внезапно исчезает.

Речь идёт не только о развлечениях. Для многих пассажиров возможность работать онлайн, провести совещание или отправить важный документ напрямую влияет на выбор транспорта. Чем надёжнее связь, тем проще использовать время поездки с пользой.

Проект по оснащению поездов «Сапсан» спутниковым оборудованием уже перешёл в практическую стадию. Последующие испытания покажут, насколько эффективно новая система работает на реальных маршрутах и сможет ли она существенно изменить опыт пассажиров в лучшую сторону.

© biletipoezda.ru

А вы сталкивались с перебоями мобильного интернета во время поездок на поезде? Насколько стабильная связь важна для вас в дороге — для работы, общения или просмотра фильмов?

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Источник: biletipoezda.ru

Комментарии 10

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  • Badassgoliath Badassgoliath09.08.26 16:43:53

    В заметке много написано о том, что даёт спутниковый интернет. Не знаю, надо ли это кому-то объяснять сегодня, остались ли ещё те, кто этого не понимает?
    На «Бюро 1440» я возлагаю большие надежды.

    #1320206
  • Totest Company Totest Company10.08.26 09:37:43

    Какая спутниковая группировка задействована для предоставления сервиса?

    #1320221
    • Нет аватара knyz_sedmmi10.08.26 12:17:21

      У нас ее для предоставления сервиса пока нет. На данный момент на орбите в режиме тестирования системы около 30 аппаратов (2% от минимального расчетного количества).

      #1320233
      • Нет аватара Piter10.08.26 13:48:29

        Пишут что:
        Хронология запусков и статус группировки
        Активно разворачивать целевую группировку начали весной и летом 2026 года. 23 марта 2026 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк вывела на орбиту первые 16 серийных аппаратов «Рассвет». По данным СМИ, вторая партия — «Рассвет-3» — отправилась в космос 19 июля 2026 года также с Плесецка на «Союзе-2.1б». Запуск прошёл по сценарию, аналогичному мартовскому.

        Технические характеристики
        Проект «Рассвет» — отечественная высокоскоростная низкоорбитальная система спутникового интернета от компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Вместо классических геостационарных спутников на высоте около 36 000 км используются низкие орбиты. Для «Рассвета» это примерно 800 км, но судя по последним запускам, высота орбит нашей группировки даже ниже, чем у Starlink.

        Разработчики обещают скорость до 1 Гбит/с. Серийные спутники «Рассвет-3» работают в Ku-диапазоне (11-19 ГГц) и Ka-диапазоне (19-40 ГГц). Они оснащены связью стандарта 5G NTN, лазерными межспутниковыми терминалами нового поколения, обновлённой системой энергопитания и плазменными двигателями. Лазерная связь позволяет передавать данные напрямую между аппаратами в космосе, охватывая большую площадь и сокращая необходимое число спутников.

        Планируется, что к 2027 году группировка «Рассвет» достигнет 297 аппаратов (по другим оценкам — 250-300) и перейдёт в коммерческую эксплуатацию. В дальнейшем её масштабируют до 900-950 спутников.

        Отредактировано: Piter~13:53 10.08.26
        #1320235
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski10.08.26 15:14:55

        Минимальное количество это где-то 300 — так что сейчас имеется 10%.

        #1320238
        • Нет аватара knyz_sedmmi10.08.26 15:22:59

          Больше половины аппаратов значительно «не дотянули» на расчетную высоту. Все не так просто.

          #1320239
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski10.08.26 19:25:25

            Откуда такая инфа?

            #1320243
          • Sky Guard Sky Guard11.08.26 09:38:22

            Никакой «расчётной высоты» нет. Как и «половина не дотянула». Как будто они прям изо всех сил хотят, но не могут. Из первого запуска 12 спутников собраны вместе на высоте около 520 км, и поддерживают эту высоту, а не пытаются подняться выше, но типа ничего нп получается, из второго только начинают движение. Есть заявленная Бюро рабочая орбита в 800 км. Но в настоящий момент спутники первого запуска выстраиваются в паровозик на орбите около 520 км. Бюро не отчитывается, что, как и зачем делает и сменило ли рабочую высоту орбиты или это какие то тесты на будущее, но очевидно, что совершенно не стремится вывести спутники на 800 км. Была бы надобность, то спутники продолжали лезть вверх. Кстати, только вчера заработал ещё один сайт где можно отслеживать положение и высоту, а так же зону покрытия спутниками. findrassvetточкаru

            Отредактировано: Sky Guard~09:43 11.08.26
            #1320269