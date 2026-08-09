РЖД и «Бюро 1440» начали перевод поездов «Сапсан» на спутниковый интернет
Для пассажира скоростного поезда стабильный интернет уже давно стал не дополнительной опцией, а частью привычного комфорта. В дороге нужно отправить рабочий файл, подключиться к видеоконференции, ответить на сообщения или просто посмотреть фильм. Но на отдельных участках популярных маршрутов мобильная связь по-прежнему работает нестабильно.
РЖД и компания «Бюро 1440» уже реализуют проект по модернизации интернет-связи в «Сапсанах». Вместо полной зависимости от наземных сетей операторов поезда будут использовать спутниковые каналы передачи данных.
Почему интернет в дороге часто пропадает
Сегодня подключение пассажиров в поездах во многом зависит от расположения сотовых вышек. Пока состав проходит через крупные города и населённые пункты, интернет обычно работает приемлемо. Однако за пределами плотной застройки ситуация может меняться.
Сигнал становится слабее на удалённых участках, в лесистой местности и там, где наземная инфраструктура развита недостаточно.Из-за этого возникают знакомые многим проблемы:
✅ Видеозвонок прерывается в самый неподходящий момент.
✅ Страницы и файлы загружаются с задержкой.
✅ Сообщения в мессенджерах отправляются не сразу.
✅ Онлайн-встреча может завершиться преждевременно из-за потери соединения.
✅ Просмотр видео сопровождается паузами и снижением качества.
Для обычного пассажира это означает потерю времени, а для тех, кто работает в пути, — дополнительные сложности. Именно нестабильность мобильного интернета стала одной из причин запуска нового проекта.
Как спутниковый канал должен изменить связь
После установки специального оборудования поезд сможет получать интернет-сигнал непосредственно со спутников. Для этого на состав устанавливается абонентский терминал, который принимает данные и передаёт их во внутреннюю сеть сидячих вагонов.
Такой принцип уменьшает зависимость от сотовых вышек вдоль железнодорожного маршрута. Поезд продолжает двигаться на высокой скорости, а система поддерживает соединение через спутниковую инфраструктуру.
Основные задачи проекта следующие:
✅ Повысить стабильность доступа к интернету на маршруте.
✅ Сократить количество разрывов соединения.
✅ Обеспечить передачу данных на участках со слабым покрытием мобильных сетей.
✅ Протестировать работу оборудования при высокой скорости движения.
✅ Интегрировать новую систему в цифровую инфраструктуру скоростных поездов.
Оборудование уже разработано и прошло проверку на вагоне-лаборатории. В текущий момент специалисты РЖД и «Бюро 1440» занимаются его дальнейшей интеграцией и подготовкой испытаний в условиях реальной эксплуатации.
При этом спутниковая связь не означает абсолютную независимость от любых внешних условий. На качество подключения могут влиять особенности рельефа, погодные условия и прохождение закрытых участков, включая тоннели. Поэтому практические испытания должны показать, насколько устойчивой окажется система на конкретных маршрутах.
Где планируют применять новую технологию
В первую очередь спутниковое оборудование предназначено для поездов «Сапсан». Кроме того, аналогичное решение планируется использовать на части скоростных электропоездов «Ласточка».
В рамках проекта рассматриваются важные направления железнодорожных перевозок:
Для путешественников это означает, что время в дороге можно будет использовать эффективнее. Например, поездка по главному маршруту страны из столицы в Санкт-Петербург и обратно станет удобнее для тех, кто совмещает деловые задачи и переезд между городами.
Сроки испытаний и внедрения
Испытания системы в реальных эксплуатационных условиях запланированы уже на текущий год. Специалистам предстоит проверить, как спутниковое оборудование работает на действующих маршрутах, при разных скоростях движения и в различных погодных условиях.
Полностью завершить проект и оснастить подвижной состав планируют к концу 2027 года. До этого предстоит провести несколько этапов:
✅ Проверить оборудование на реальных железнодорожных маршрутах.
✅ Оценить устойчивость интернет-соединения во время движения.
✅ Проанализировать работу системы в разных погодных условиях.
✅ Настроить взаимодействие оборудования с цифровой инфраструктурой вагонов.
✅ Расширить технологию на весь парк поездов «Сапсан».
Переход на спутниковые каналы — это не одномоментная замена оборудования, а комплексная техническая задача. Помимо доступа пассажиров к интернету, необходимо обеспечить надёжную работу системы внутри поезда и её совместимость с существующими цифровыми решениями.
Что получат пассажиры
Главное ожидаемое изменение — более предсказуемое качество связи. Если система покажет заявленную эффективность и подтвердит уже имеющиеся положительные результаты лабороторных тестов, пассажиры смогут меньше зависеть от наличия сотовых вышек за пределами городов.
Стабильный интернет пригодится для разных сценариев:
✅ Участия в рабочих видеоконференциях.
✅ Обмена документами и файлами.
✅ Переписки в мессенджерах.
✅ Просмотра фильмов и сериалов онлайн.
✅ Использования навигационных и облачных сервисов.
✅ Поддержания связи с семьёй и коллегами.
Особенно заметной польза может стать для тех, кто часто ездит между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и другими крупными городами. В этом случае поезд превращается не просто в средство передвижения, а в полноценное рабочее или мультимедийное пространство.
Спутниковый интернет важен не только для пассажиров
В РЖД рассматривают проект как часть более масштабной цифровизации железнодорожного транспорта. Надёжный канал связи необходим не только для подключения пассажиров, но и для передачи служебной информации.
Спутниковая инфраструктура может использоваться для поддержки систем управления движением, мониторинга состояния поездов и обмена данными между различными службами. Поэтому внедрение новой технологии способно повлиять не только на комфорт в вагоне, но и на эффективность эксплуатационных процессов.
Пассажирский интернет в этом случае становится одним из элементов общей цифровой системы железной дороги.
Что изменится в поездках
Сегодня качество мобильной связи в пути может заметно различаться на разных участках маршрута. После завершения проекта РЖД рассчитывают сделать подключение более устойчивым и сократить число ситуаций, когда интернет внезапно исчезает.
Речь идёт не только о развлечениях. Для многих пассажиров возможность работать онлайн, провести совещание или отправить важный документ напрямую влияет на выбор транспорта. Чем надёжнее связь, тем проще использовать время поездки с пользой.
Проект по оснащению поездов «Сапсан» спутниковым оборудованием уже перешёл в практическую стадию. Последующие испытания покажут, насколько эффективно новая система работает на реальных маршрутах и сможет ли она существенно изменить опыт пассажиров в лучшую сторону.
А вы сталкивались с перебоями мобильного интернета во время поездок на поезде? Насколько стабильная связь важна для вас в дороге — для работы, общения или просмотра фильмов?
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