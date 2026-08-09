Нижняя Синячиха — село Алапаевского района Свердловской области основанное в 1680 году. Здесь находится удивительный музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, где представлены стили традиционной русской архитектуры со всего Урала, в том числе деревянные избы, церкви, башня острога и крестьянские усадьбы XVII—XIX вв. еков.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства один из известнейших туристических центров Среднего Урала, его жемчужина и достояние всей России. На территории в 53 га собраны лучшие образцы русского деревянного зодчества.

У музея особая история — результат и место памяти необыкновенного человеческого подвига его основателя Ивана Даниловича Самойлова, его сорокалетнего подвижнического труда по спасению от гибели и забвения народного крестьянского искусства.

Ещё в 1970-х годах Иван Данилович на одном лишь энтузиазме, собственными силами начал работы по реставрации заброшенного, разрушающегося храма в Нижней Синячихе. К Ивану Даниловичу Самойлову судьба оказалась благосклонна.

В то же время у Самойлова возникла идея собрать в Нижней Синячихе лучшие старинные здания — образцы русского деревянного зодчества.Самойлов ездил по глухим деревням и селам Среднего Урала, искал ценные деревянные строения, а также собирал экспонаты для музея народного творчества. Многих из тех деревень уже давно не существует. Найденные строения аккуратно разбирались, перевозились в Нижнюю Синячиху, заново собирались и реставрировались. На одном лишь энтузиазме была проделана колоссальная работа!

В 80-е годы Самойлов постепенно перевозит на территорию, прилегающую к Спасо-Преображенской церкви, интересные исчезающие образцы деревянной застройки — часовни, крестьянские усадьбы, сторожевую башню, ветряную мельницу и др. Так складывается архитектурно-этнографический музей под открытым небом.

Спасо-Преображенский храм выполнен в стиле сибирского барокко, и аналогов такой постройке не сыщется больше нигде на Урале! Строительство началось ещё в 1794 году по указу заводовладельца Сергея Яковлева (сына основателя династии Саввы Яковлева). Закончили строительство и освятили храм лишь спустя почти 30 лет — в 1823 году. В 1937 году храм закрыли, колокола сбросили и переплавили, старинные иконы сожгли в костре, а настенные фрески отбили и закрасили. Здесь разместили зерносушилку и склад местного колхоза. Постепенно здание ветшало, разрушалось и если бы не титанические усилия Ивана Даниловича Самойлова, Спасо-Преображенский храм мог бы исчезнуть навсегда.

В старинном здании храма разместился музей уральской народной живописи, экспозиции которого полностью строились на коллекциях И.Д.Самойлова. Дата официального открытия музея для посетителей — 16 сентября 1978 г. В течение десяти лет музей существовал на общественных началах.

На первом этаже храма экспонируется церковная утварь, здесь сохранились и отреставрированы фрески, обращает на себя внимание чугунный пол.

Приказом Свердловского областного управления культуры от 1 апреля 1988 г. № 89 Нижнесинячихинский музей был включён в государственную сеть в качестве самостоятельной единицы, впервые выделены средства для ежемесячного содержания штатов — научных сотрудников, уборщиц, сторожей. В 1995 г. Указом Президента Российской Федерации Нижнесинячихинский музей-заповедник был включён в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Второй этаж полностью посвящён народному искусству.

Уральская народная роспись по дереву — новый термин в отечественном искусстве. В обиход его ввёл Иван Данилович Самойлов, который с конца 40-х годов XX века, на протяжении 30 лет, собрал обширную коллекцию интерьеров крестьянских домов: расписные потолки, стены, простенки между окнами, двери, предметы мебели и домашней утвари.

Народная роспись на Среднем Урале просуществовала недолго, примерно столетие: с начала XIX по начало XX века. Мастера пришли сюда с Вятки и из-под Тюмени, с реки Кармак.

Художники использовали минеральные краски на олифе. В основе композиции древо жизни, букет, куст или гирлянда, а по потолку венок. Среди «райского сада» на росписях можно увидеть цветы, ягоды и плоды, певчих птиц, сов, павлинов и львов.

Уникальная коллекция Нижнесинячихинского музея-заповедника даёт полное представление об одном из мощных пластов народного искусства, расширяет познания современников о прошлом…

В 2022 году на территории музея был установлен памятник его основателю, это знак благодарности И.Д.Самойлову, который посвятил всю жизнь делу сохранения культурного наследия.

Музей в Нижней Синячихе действительно народный. Вход сюда свободный, автодорога на Ирбит рассекает его пополам, можно остановиться и погулять. Заплатить придётся лишь в том случае, если Вы намерены посетить экспозиции храма и других объектов.

Экспозиция «Постоялый двор на Большом Сибирском тракте» располагается в двухэтажном доме из села Лучинкино Тугулымского района. Дом сочетал в себе как жилые, так и общественные функции. Хозяева держали постоялый двор — место отдыха путешественников, временный пункт для приема военнослужащих и арестантов, молитвенный дом для единоверцев. Для экспозиции выполнены ростовые фигуры и проведена реконструкция музейных предметов, что позволяет с наибольшей достоверностью представить быт постоялых дворов.

Часовня Спасская (1881 г.) из деревни Юрты Новолялинского района. Часовня прекрасно вписалась в местный ландшафт, в небольшом сооружении чувствуется безграничный полёт фантазии старых мастеров.

В центральной части музея стоит отреставрированный общественный колодец начала XX века, интересен он деревянным колесом, которое привезли из деревни Савиной Алапаевского района. Колодец с воротом — редкий для настоящего времени памятник деревянного зодчества.

Часовня Вознесения Господня (1885 г.) из деревни Карповой Верхотурского района словно парит в облаках. Её удивительные купола будто сливаются с небом. Сейчас внутри часовни уютно и тепло от работ народного мастера декоративно-прикладного искусства Христины Денисовны Чупраковой, а до спасения в ней был киноклуб и склад минеральных удобрений.

В комплекс крестьянской усадьбы входит дом второй половины XIX века из деревни Камельской Алапаевского района и амбар из села Кировское. В усадьбе зажиточного крестьянина XIX века словно навеки поселилась весна. Расписные стены, простенки радуют глаз. А заглянешь в белую горницу, и сердце учащенно забьется от такой красоты.

Усадьба крестьянина XVIII века представлена избой из деревни Вогулка и амбаром из деревни Кулига Алапаевского района. Интерьер избы XVIII века был расписан екатеринбургским живописцем Иваном Рыжовым, он же расписывал и наличники окон.

В часовне во имя святых Зосимы и Савватия Соловецких (начало XX в.), перевезённой из деревни Кокшаровой Верхнесалдинского района, на первый взгляд нет ничего необычного. Часовня, таких стояло множество по уральским деревням. Но присмотришься к этой простоте и поражаешься ей, как же торжественно она выглядит! Внутри экспозиция «Резное узорье», она посвящена одному из древнейших народных промыслов человека — резьбе по дереву.

Крестьянская усадьба XVII века. собиралась по частям: изба взята из деревни Таборы, амбар из деревни Поповой, а баня из деревни Городище Алапаевского района. Кроме жилой, складской и хозяйственных построек особенно впечатляет поилка для лошадей, колодец с «журавлём», орудия сельскохозяйственного труда и другие интересные вещи. Одна из «изюминок» усадьбы — баня «по-чёрному» в три венца. Всего три ряда, расколотых пополам брёвен, — и банька готова!

Сторожевая пожарная башня начала XX века стала первым экспонатом музея-заповедника. В 1979 году она была перевезена с территории кранового завода из села Красногвардейского Артёмовского района. Сторожевая башня сложена из 60-ти венцов и имеет высоту более 35 метров по шпилю!

Территория музея-заповедника огромна, большая её часть расположена на правом берегу Синячихи, но на левом тоже есть что посмотреть.

Часовня св. Александра Невского (1871 г.) из села Останино Алапаевского района долгое время стояла пустая, просто ветшала и рушилась. Привезли эту часовню в музей и поставили на Камешке.

Таким образом, природный уникум над речкой Синячихой получил достойное завершение: необычная по архитектуре часовня-ротонда, восьмерик с круглой верандой наверху, как бы дополнила вершину скалы. Вся роспись часовни, яркая и сочная, эффектно смотрится на расстоянии, особенно выделяются глазастые наличники.В часовне Александра Невского создана экспозиция, рассказывающая о жизни святого благоверного Великого князя Александра Невского (1220-1263гг.).

В 1724 году в Нижней Синячихе был построен железоделательный завод. Сейчас о нём может напомнить разве что сохранившееся здание заводоуправления в составе музея-заповедника, памятный знак, да старый пруд.

Ветряная мельница-шатровка (1916 г.) была привезена из деревни Мочищенская Гаринского района. Увидеть механизм её работы можно благодаря виртуальному проекту «Открытая ветрам», который включает два мультимедийных комплекса, рассказывающих о работе ветряных мельниц.

Старый памятник напоминает, что на этом месте стоял завод Саввы Яковлева, того самого, что основал Реж .

Реконструкция сельской кузницы, сруб тут старый, а выделка окон и дверей новые. В экспозиции «Кузница» представлены горн и меха, старинный инструмент и образцы кузнечной работы. Около кузницы можно увидеть стан для подковывания лошадей и якорь, как памятник кузнечному делу.

Представленная в музее башня Арамашевского острога построена в 1658 году. Такое сооружение обороняло первые поселения на Урале. В маленькое окошечко наверху дозорный должен был смотреть очень внимательно и вовремя предупредить поселение о нападении остяков, вогулов и татар.

Пожарное депо конца XIX века привезено из деревни Катышка Алапаевского района. Конструкция пожарной станции традиционна для такого рода сооружений. Здание имеет вытянутые прямоугольные стены, четырехскатную двускатную крышу. На коньке сооружена дозорная каланча с колоколом. Со стороны дороги пристроен односкатный навес. В экспозиции можно увидеть старинные водовозные телеги, насосы для подачи воды и другой пожарный инвентарь.

Рядом с депо пожарный чан.

Экспозиция музея-заповедника во многом уникальна, некоторые объекты не встретить и в более известных и крупных музеях, например, Тальцах.

Нижняя Синячиха большое и богагатое в прошлом село, каменное строительство здесь было не редкостью.

Растущие фонды музея-заповедника скоро вместит новое фондохранилище, его разместят в старинном жилом доме.

О богатстве села свидетельствуют особняки.

Нижняя Синячиха последняя остановка в путешествии по Золотому кольцу Среднего Урала.

В статье использованы собственные фотографии.

Конец!

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