Новосибирский спецназ получил вторую партию бронемашин «Тайфун-К»

Впервые в Сибири в подразделение спецназа поступили новейшие бронированные автомобили «Тайфун-К».

В бригаде специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, состоялось торжественное вручение личному составу соединения современной военной техники, в том числе и шести единиц современных бронированных автомобилей «Тайфун-К».

В преддверие начала летнего периода обучения военнослужащие, допущенные к управлению новой техникой, прошли дополнительный курс подготовки. После торжественного построения личный состав соединения приступил к учебно-боевым занятиям. По плану тренировки, бронеавтомобиль «Тигр» попал в засаду условного противника. Для его спасения на место оперативно прибыл экипаж «Тайфун-К», прикрыв корпусом бронеавтомобиля личный состав от огня и обеспечив защиту при отходе. Благодаря этому военнослужащие смогли погрузиться в машину и покинуть место нападения.

Многоцелевые бронеавтомобили «Тайфун-К» предназначены для транспортировки личного состава, рассчитаны на 16 человек. Машина имеет четвертый класс бронирования. По периметру бронемашин установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет следить за обстановкой, не покидая модуля управления или в случае закрытого обзора из лобового стекла. Бронеавтомобили успешно зарекомендовали себя во время операции в Сирийской Арабской Республике.

С 1 июня в воинских частях и соединениях Центрального военного округа начинается летний период обучения. Учебно-боевые занятия, в том числе и с применением новейшей техники, будут направлены для подготовки к стратегическим учениям «Восток-2018».