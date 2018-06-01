АО «Уралэлектромедь» освоило новый вид катанки диаметром 10 мм
На производстве медной катанки АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) освоен выпуск медной катанки диаметром 10 мм. Это новый вид продукции, востребованный на рынке. До сих пор предприятие выпускало катанку диаметром 8 мм.
Предложение выпускать продукцию большего диаметра поступило от «Холдинга Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК). По словам начальника производства медной катанки АО «Уралэлектромедь» Максима Просветова, с партнерами холдинга был заключен контракт на выпуск опытной партии.
Для выполнения заказа на производстве была выполнена переналадка оборудования прокатного стана. В частности, установлены новые клети, внедрена новая оснастка для обеспечения высокого качества продукции. Кроме того, специалисты перепрограммировали работу прокатного стана. В результате заказчикам отгружено порядка 250 тонн катанки диаметра 10 мм.
«До этого мы работали с московской компанией, к качеству ее продукции имелись претензии. Сейчас у нас появилась возможность получать гарантированно качественную катанку, необходимую для производства обмоточных проводов с сечением от 25 до 50 мм²", — отметил директор АО «Уралкабель» Алексей Жужин.