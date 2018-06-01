В Воронеже открылась круглосуточная клиника детской хирургии, травматологии и ортопедии

1 июня состоялось торжественное открытие первой частной круглосуточной клиники «Эвкалипт». Клиника специализируется на оказании неотложной помощи по направлениям детской хирургии, травматологии и ортопедии. В клинике представлены такие направления, как детская урология-андрология, эндоскопия (ФГС, бронхоскопия), лабораторная диагностика, рентген-диагностика, УЗИ. В учреждении имеются отдельные палаты для пациентов, палата интенсивной терапии, работает бригада анестезиологов.