Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области запущен новый тепличный комплекс

ГК «Династия» при поддержке агропромышленного холдинга «" запустила тепличный комплекс по выращиванию огурцов в Бобровском районе Воронежской области, сообщил региона. Огурцы на комплексе «Воронеж-Агро» будут выращивать по технологии интерплантинг на 38 га, общий объем производства составит 60 тыс. т в год. Первая продукция поступит в продажу в конце сентября — начале октября. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб.

Интерплантинг — технология, в основе которой лежит совместное выращивание старых и молодых растений в одной теплице в одно и то же время. Эта технология используется в большинстве теплиц современного типа, уточняет гендиректор компании Тамара Решетникова. «Семена огурцов или томатов высаживаются в минераловатные кубики. Когда растение доходит до определенной стадии своего роста, его корневая система несколько «изнашивается», так как ей приходится снабжать большую длину стебля — в 6-12 м. Для этого рядом с уже выросшим растением ставят еще один минераловатный кубик, в котором развивается молодое растение, то есть, добавляют новые корни и новую проводящую систему к более старому растению, чтобы его не срезать, а добавить ему жизненной силы», — рассказала она .

Огуречный тепличный комплекс площадью 38 га — это очень большое предприятие, особенно с учетом того, что в европейской части страны рынок данной продукции перенасыщен, особенно бюджетными сортотипами, подчеркивает эксперт. В то же время, у нас почти нет мелкоплодных огурцов. Однако выходить на рынок бюджетных огурцов без ценового демпинга тяжело, считает Решетникова, а с демпингом, с учетом того, что себестоимость производства растет очень быстрыми темпами, может быть экономически невыгодно, тем более что предпосылок для замедления увеличения себестоимости пока нет. Выход этого проекта на полную мощность и для него, и для других производителей, которые до этого занимались выращиванием огурцов на европейской части России, будет означать резкое снижение закупочных цен, считает она.

Комментарии

    20.08.2508:36:14

    Нам сейчас особенно необходимы компьютеризированные теплицы 5 поколения, тем более, с учётом прекращению торговли овощами с Азербанджаном.

    Также необходима постройка аналогичных теплиц за Уралом и на Дальнем Востоке, особенно в удалённых регионах, но необходима наличие относительно недорогой энергии и газа.

