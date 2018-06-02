Обновлённая набережная в 1,5 км открыта в Профессорском уголке Алушты

Торжественная церемония, посвящённая завершению работ по ремонту и благоустройству набережной в Профессорском уголке, прошла в Алуште. Длина всей набережной составляет 3,5 км вместе с обновлённым участком в 1,5 км, передаёт корреспондент Крыминформа.

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего города. Обновлённую набережную подарил наш почетный житель города Александр Лебедев. Благодаря его старанию, проекту, мы начали реконструкцию этой проблемной части нашей набережной. Сегодня у нас появилась безопасная пешеходная зона, мы начали закладывать новый парк. Пусть наши гости, приезжая в город, видят, что наш город преображается. Мы будем делать все, чтобы соответствовать городу-курорту, чтобы мы с уверенностью говорили, что Алушта — лучший город на свете», — поздравила предствитель администрации Алушты.

Обновлённая набережная представляет собой пешеходную зону с дорожкой для велосипедистов. Та часть, которая находится ближе к морю, полностью свободна от магазинов и застроек. Генеральный директор «Национальной резервной корпорации» Артем Артемов рассказал, что раньше вся территория была в ларьках и застройках, закрывающих вид на море. При этом первая часть реконструкции началась ещё в 2012 году — было отреставрировано 2 км, но затем процесс приостановился. Также он подчеркнул, что все работы проводились за деньги инвесторов.

«Этот проект осуществляется не за бюджетные деньги, а за средства крупнейшего частного инвестора. Первая часть была еще в 2012 году — 2 км, но потом она завершилась. В те времена украинские власти не давали возможности снести всякие шалманы, ларьки, закрывающие вид на море. А сейчас руководство республики приняло волевое решение и городской администрации удалось решить этот вопрос», — пояснил он.

Артемов напомнил, что само разрешение на строительство было выдано 2 апреля 2018 года. «Мы ударными, героическими темпами провели ремонт и благоустройство набережной на полтора километра. Вся набережная Профессорского уголка приобрела такой красивый вид. На месте бывших ларьков теперь здесь парк отдыха, пешеходная зона, велодорожки. Полностью переложено дорожное полотно», — сказал он.

Реконструкция будет продолжена — сейчас на ведение строительных работ по всему Крыму введен мораторий до 1 сентября, после этого работы возобновятся. «В дальнейшем будет сделана пешеходная зона, зона отдыха вдоль всего берега. Вся торговля перенесена на одну улицу набережной, которая дальше от моря, а практически вся береговая линия будет представлять прогулочную зону», — рассказал Артемов.

Во время открытия для жителей и гостей города играл музыкальный коллектив, прошло торжественное открытие велодорожки протяженностью 1,5 км. На новой детской спортплощадке, стоящей на месте винного магазина, дети под присмотром известных художников стрит-арта разрисовывали красками стену.