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Города и сёла России

Обновлённая набережная в 1,5 км открыта в Профессорском уголке Алушты

  •  © img.c-inform.info

Торжественная церемония, посвящённая завершению работ по ремонту и благоустройству набережной в Профессорском уголке, прошла в Алуште. Длина всей набережной составляет 3,5 км вместе с обновлённым участком в 1,5 км, передаёт корреспондент Крыминформа.

  •  © img.c-inform.info

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего города. Обновлённую набережную подарил наш почетный житель города Александр Лебедев. Благодаря его старанию, проекту, мы начали реконструкцию этой проблемной части нашей набережной. Сегодня у нас появилась безопасная пешеходная зона, мы начали закладывать новый парк. Пусть наши гости, приезжая в город, видят, что наш город преображается. Мы будем делать все, чтобы соответствовать городу-курорту, чтобы мы с уверенностью говорили, что Алушта — лучший город на свете», — поздравила предствитель администрации Алушты.

Обновлённая набережная представляет собой пешеходную зону с дорожкой для велосипедистов. Та часть, которая находится ближе к морю, полностью свободна от магазинов и застроек. Генеральный директор «Национальной резервной корпорации» Артем Артемов рассказал, что раньше вся территория была в ларьках и застройках, закрывающих вид на море. При этом первая часть реконструкции началась ещё в 2012 году — было отреставрировано 2 км, но затем процесс приостановился. Также он подчеркнул, что все работы проводились за деньги инвесторов.

«Этот проект осуществляется не за бюджетные деньги, а за средства крупнейшего частного инвестора. Первая часть была еще в 2012 году — 2 км, но потом она завершилась. В те времена украинские власти не давали возможности снести всякие шалманы, ларьки, закрывающие вид на море. А сейчас руководство республики приняло волевое решение и городской администрации удалось решить этот вопрос», — пояснил он.

Артемов напомнил, что само разрешение на строительство было выдано 2 апреля 2018 года. «Мы ударными, героическими темпами провели ремонт и благоустройство набережной на полтора километра. Вся набережная Профессорского уголка приобрела такой красивый вид. На месте бывших ларьков теперь здесь парк отдыха, пешеходная зона, велодорожки. Полностью переложено дорожное полотно», — сказал он.

Реконструкция будет продолжена — сейчас на ведение строительных работ по всему Крыму введен мораторий до 1 сентября, после этого работы возобновятся. «В дальнейшем будет сделана пешеходная зона, зона отдыха вдоль всего берега. Вся торговля перенесена на одну улицу набережной, которая дальше от моря, а практически вся береговая линия будет представлять прогулочную зону», — рассказал Артемов.

  •  © img.c-inform.info

Во время открытия для жителей и гостей города играл музыкальный коллектив, прошло торжественное открытие велодорожки протяженностью 1,5 км. На новой детской спортплощадке, стоящей на месте винного магазина, дети под присмотром известных художников стрит-арта разрисовывали красками стену.

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http://www.c-inform.info/news/id/65732

Алушта, набережная
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