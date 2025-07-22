Благоустройство Милютинского парка в Алупке

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Проектное бюро М4 благоустроило Милютинский парк в Алупке. Архитекторы мягко подчеркнули богатство ландшафта с помощью авторских МАФов, а также добавили яркий акцент — бетонные лепестки, очерчивающие сцену с амфитеатром.

Милютинский парк в Алупке — одно из живописных мест Южного берега Крыма, чья история началась в конце XIX века. В 1876 году граф Дмитрий Милютин, выдающийся военный и государственный деятель Российской империи, приобрел эти земли и создал здесь обширное имение. Территория включала в себя не только парк с экзотическими растениями, но и фруктовыеПроект основан на гармоничном сочетании природного и исторического контекста. В качестве материалов использовался местный камень и дерево. Сыпучие покрытия дорожек не нарушают корневую систему деревьев. Малые формы — беседки, скамейки и другие элементы выполнены в крымском стиле, что подчеркивает идентичность места. Для освещения используются экологичные светильники с теплым светом, которые не влияют на биоритмы животных и растений. Новые функциональные зоны вписаны в ландшафт с минимальным вмешательством. сады, виноградники, что делало ее важным хозяйственным и рекреационным объектом.

© i.archi.ru

К 1912 году усадьба занимала более 45 гектаров, однако в ходе исторических событий XX века значительная часть территории была утрачена. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть парка, которая, несмотря на отсутствие официального статуса объекта культурного наследия, находится в охранной зоне других памятников и представляет ценность как природно-исторический комплекс.

© i.archi.ru

Современный проект благоустройства Милютинского парка направлен на создание комфортного общественного пространства, сочетающего историческую память места с современными рекреационными функциями. Основная цель — сохранение природного ландшафта и экосистемы парка при его адаптации для нужд жителей и туристов.

© i.archi.ru

Проект основан на гармоничном сочетании природного и исторического контекста. В качестве материалов использовался местный камень и дерево. Сыпучие покрытия дорожек не нарушают корневую систему деревьев. Малые формы — беседки, скамейки и другие элементы выполнены в крымском стиле, что подчеркивает идентичность места. Для освеЦентральная сцена и амфитеатр — главная площадка для мероприятий, вокруг которой сформировано пространство для зрителей. Спортивные и игровые зоны включают воркаут, площадки для стритбола и волейбола, памп-трек для велосипедистов и скейтеров. Детские площадки — зоны для семей с детьми, расположенные рядом с пикниковыми участками. Со смотровых площадок открываются виды на Алупку и побережье.щения используются экологичные светильники с теплым светом, которые не влияют на биоритмы животных и растений. Новые функциональные зоны вписаны в ландшафт с минимальным вмешательством.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

В ходе разработки концепции учитывались пожелания местных жителей, что отразилось в ключевых решениях. Благодаря переносу площадки сцены на бетонное основание удалось использовать естественный рельеф, чтобы создав удобные зрительские места в амфитеатре. Возле памятника «Могила неизвестного солдата» организовано мемориальное пространство, которое можно использовать для выставок и торжественных мероприятий. Для пикников — оборудованы столы с навесами и мангалами, а также места для отдыха без разведения костров. Для удобства посетителей на въезде в парк предусмотрена стоянка, что снижает нагрузку на внутренние дорожки.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Милютинский парк стал важной рекреационной зоной, объединяющей историю, природу и современные стандарты благоустройства, что делает его популярным местом для жителей и гостей города.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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