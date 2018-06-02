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Медучреждения

Новая детская поликлиника открыта в Подмосковье

  •  © s26.postimg.cc

В городе Жуковский открыта новая детская поликлиника площадью 4000 кв м., которая является подразделением местной клинической больницы. В построенное здание переведены педиатрические отделения из двух старых поликлиник. Плановая мощность учреждения составит 120 посещений в смену.

Из городского и облостного бюджета было выделено 112 млн рублей.

Поликлиника является полноценным клинико-диагностическим центром с узкими специалистами. Кроме того, медучреждение оборудовано кабинетами УЗД, КФД, ЛФК, массажа, а также процедурным и прививочным кабинетами. Сюда закупили электрокардиограф и несколько аппаратов УЗИ: для исследования сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и щитовидной железы. Теперь местным жителям больше не придется проводить сложные исследования в других центрах, а потом долго ждать результатов.

  •  © mosreg.ru

В поликлинике есть бассейн для обучения плаванию детей до трех лет. Корпус оснащен всем необходимым оборудованием.

  •  © mosreg.ru
  •  © mosreg.ru
  •  © mosreg.ru
  •  © mosreg.ru

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/vorobev-otkryl-novoe-zdanie-detskoi-polikliniki-v-ramkakh-rabochego-vizita-v-zhukovskii

Московская область, поликлиника
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