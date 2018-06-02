Новая детская поликлиника открыта в Подмосковье

В городе Жуковский открыта новая детская поликлиника площадью 4000 кв м., которая является подразделением местной клинической больницы. В построенное здание переведены педиатрические отделения из двух старых поликлиник. Плановая мощность учреждения составит 120 посещений в смену.

Из городского и облостного бюджета было выделено 112 млн рублей.

Поликлиника является полноценным клинико-диагностическим центром с узкими специалистами. Кроме того, медучреждение оборудовано кабинетами УЗД, КФД, ЛФК, массажа, а также процедурным и прививочным кабинетами. Сюда закупили электрокардиограф и несколько аппаратов УЗИ: для исследования сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и щитовидной железы. Теперь местным жителям больше не придется проводить сложные исследования в других центрах, а потом долго ждать результатов.

В поликлинике есть бассейн для обучения плаванию детей до трех лет. Корпус оснащен всем необходимым оборудованием.