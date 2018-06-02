В Зеленоградске под Калининградом после реконструкции открылся городской стадион

Городской стадион с футбольным полем открылся после реконструкции в курортном городе Зеленоградске под Калининградом на берегу Балтийского моря. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации муниципалитета.

«Городской стадион открыт после реконструкции. Реконструкция проводилась за счет муниципального бюджета, стоимость работ составила 25 млн рублей», — уточнили в администрации, добавив, стадион станет базовой площадкой для местной футбольной команды «Бриз».

"Стадион не был включен в список тренировочных площадок [ЧМ-2018], но мы решили провести его реконструкцию к чемпионату мира, поскольку уверены — такой грандиозный праздник в нашей стране подтолкнет многих мальчишек заняться футболом", — сказал глава администрации МО «Зеленоградский городской округ» Сергей Кошевой.

На стадионе обустроили беговые дорожки с прорезиненным покрытием, установили крытые трибуны на 300 мест, информационное цифровое табло, мачтовое освещение и систему видеонаблюдения.

Открытие стадиона прошло в рамках открытия курортного сезона в Зеленоградске. В городе прошло карнавальное шествие, соревнования по стритболу, уличному футболу, шахматам, армреслингу, триатлону. Завершатся торжества праздничным концертом и фейерверком.

В 2018 году Зеленоградский городской округ вошел в число лучших муниципалитетов страны. Как рассказали в администрации округа, за последние пять лет в муниципалитете реализовано 30 инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд рублей. За 2017 год в округ поступило 4,8 млрд рублей инвестиций, что превышает его бюджет в пять раз.