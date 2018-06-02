В Зеленоградске под Калининградом после реконструкции открылся городской стадион
Городской стадион с футбольным полем открылся после реконструкции в курортном городе Зеленоградске под Калининградом на берегу Балтийского моря. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации муниципалитета.
«Городской стадион открыт после реконструкции. Реконструкция проводилась за счет муниципального бюджета, стоимость работ составила 25 млн рублей», — уточнили в администрации, добавив, стадион станет базовой площадкой для местной футбольной команды «Бриз».
"Стадион не был включен в список тренировочных площадок [ЧМ-2018], но мы решили провести его реконструкцию к чемпионату мира, поскольку уверены — такой грандиозный праздник в нашей стране подтолкнет многих мальчишек заняться футболом", — сказал глава администрации МО «Зеленоградский городской округ» Сергей Кошевой.
На стадионе обустроили беговые дорожки с прорезиненным покрытием, установили крытые трибуны на 300 мест, информационное цифровое табло, мачтовое освещение и систему видеонаблюдения.
Открытие стадиона прошло в рамках открытия курортного сезона в Зеленоградске. В городе прошло карнавальное шествие, соревнования по стритболу, уличному футболу, шахматам, армреслингу, триатлону. Завершатся торжества праздничным концертом и фейерверком.
В 2018 году Зеленоградский городской округ вошел в число лучших муниципалитетов страны. Как рассказали в администрации округа, за последние пять лет в муниципалитете реализовано 30 инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд рублей. За 2017 год в округ поступило 4,8 млрд рублей инвестиций, что превышает его бюджет в пять раз.
- Константин Курсиков
- 02.06.201819:50
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03.06.1805:13:57