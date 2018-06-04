БДК «Калининград» Балтфлота вышел на заводские испытания после модернизации и ремонта

Большой десантный корабль (БДК) «Калининград» вышел в морские полигоны Балтийского флота для проведения ходовых испытаний после завершения планового ремонта и модернизации, начатого в 2016 году на на 33-судоремонтном заводе в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время ремонта была восстановлена техническая готовность всех систем корабля — механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Модернизировано радиоэлектронное, навигационное оборудование и другие корабельные системы. В ближайшее время БДК пройдет этап ходовых испытаний с проверкой оружия и технических средств. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введен в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению задач по основному предназначению.

Заслуженный БДК, построенный в 1984 году в Гданьске (Польша), в последние годы был задействован очень активно и демонстрировал Андреевский флаг в разных районах Мирового океана. Шесть раз представлял Россию на международных военно-морских учениях «Балтопс», а в 2010-м — на юбилейных торжествах, посвященных 500-летию Королевских ВМС Дании.

«Калининград» совершил несколько дальних походов с визитами в иностранные порты. В сентябре 2013 года именно он доставил в Балтийск для участия в учениях «Запад-2013» военнослужащих и технику Вооруженных сил Беларуси. Дважды отправлялся на антипиратские вахты в Аденский залив. Последний такой поход , завершившийся в 2014-м, длился целый год.

Предназначение БДК «Калининград» проекта 775 — высадка морского десанта на необорудованное побережье, переброска войск, грузов и различных видов бронетехники (в том числе танков). Способен взять на борт до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников. Водоизмещение — 4080 тонн, длина — 112,5 метра, ширина — 15 метров.