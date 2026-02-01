Российское предприятие «Технотех» 30 января 2026 года ввело в строй собственное серийное производство многослойных электронных печатных плат повышенной плотности рисунка схемы, вплоть до 6-го класса точности. Новая линия позволит также увеличить объемы производства продукции на предприятии почти в 2 раза.

По информации специалистов «Технотеха», в составе оборудования новой площадки — первая в России двухрядная химико-гальваническая линия в полностью закрытом корпусе. Она не требует участия человека: после запуска необходимой программы все делает самостоятельно, тем самым минимизируя человеческий фактор. Новая линия СЕС с системой электрохимической очистки растворов и регенерации позволяет получать крайне сложную топологию рисунка печатной платы — с дорожками и зазорами размером 50 микрон. Новое производственное оборудование изготовлено с учетом особенностей «Технотеха», в проекте участвовала российская компания «Новатор».

Также сообщается, что предприятие первым в России освоит серийное изготовление сложных печатных плат шестого класса точности. Запуск новой линии позволит ускорить выполнение заказов на изготовление таких плат для ключевых отраслей промышленности. Производство запустили при государственной поддержке.

На фото: Российское предприятие «Технотех» 30 января 2026 года ввело в строй собственное серийное производство многослойных электронных печатных плат повышенной плотности рисунка схемы, вплоть до 6-го класса точности. Источник фото: Технотех