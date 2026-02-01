MAX
2 дня назад 1384
61
termometrix Электроника, электротехника и приборы

В России запустили линию по выпуску многослойных печатных плат

© tehnoomsk.ru

Российское предприятие «Технотех» 30 января 2026 года ввело в строй собственное серийное производство многослойных электронных печатных плат повышенной плотности рисунка схемы, вплоть до 6-го класса точности. Новая линия позволит также увеличить объемы производства продукции на предприятии почти в 2 раза.

По информации специалистов «Технотеха», в составе оборудования новой площадки — первая в России двухрядная химико-гальваническая линия в полностью закрытом корпусе. Она не требует участия человека: после запуска необходимой программы все делает самостоятельно, тем самым минимизируя человеческий фактор. Новая линия СЕС с системой электрохимической очистки растворов и регенерации позволяет получать крайне сложную топологию рисунка печатной платы — с дорожками и зазорами размером 50 микрон. Новое производственное оборудование изготовлено с учетом особенностей «Технотеха», в проекте участвовала российская компания «Новатор».

Также сообщается, что предприятие первым в России освоит серийное изготовление сложных печатных плат шестого класса точности. Запуск новой линии позволит ускорить выполнение заказов на изготовление таких плат для ключевых отраслей промышленности. Производство запустили при государственной поддержке.

На фото: Российское предприятие «Технотех» 30 января 2026 года ввело в строй собственное серийное производство многослойных электронных печатных плат повышенной плотности рисунка схемы, вплоть до 6-го класса точности. Источник фото: Технотех

Источник: tehnoomsk.ru

Комментарии 3

  • Владимир Козлов Владимир Козлов02.02.26 02:50:32

    Отличная новость! Дела в микроэлектронике продолжают улучшаться, успехов!

  • Нет аватара ser5603.02.26 12:47:09

    вообще по ГОСТ дорожки 50 мкм это уже 7 класс…
    https://www.rez...echatnoj-platy/
    или что-то не выдерживают для 7го?

  • Нет аватара alexm03.02.26 15:31:31

    Компания «ТЕХНОТЕХ», расположенная в г. Йошкар-Ола, в прошлом году отметила 20-летний юбилей, однако ее история началась намного раньше, в те годы, когда в Республике Марий Эл (тогда Марийской АССР) только формировалась радиоэлектронная промышленность. История компании «ТЕХНОТЕХ» уходит своими корнями еще в военные годы. Во время Великой Отечественной войны в Йошкар-Оле заработал Союзный завод № 297, который принял на свою площадку ряд эвакуированных предприятий из Ленинграда, Москвы, Одессы и Казани. Завод активно развивался, превращаясь не просто в градообразующее, а в республикообразующее предприятие. Именно он стал основой развития радиоэлектронной промышленности в Марий Эл. Сейчас он называется АО «Марийский машиностроительный завод» и входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
    Вокруг ММЗ создавалось множество предприятий. В 1970 году было принято решение развивать на заводе направление производства печатных плат. Сначала оно было организовано на одном из участков цеха № 6 ММЗ, но вскоре был открыт отдельный цех № 49, ставший базовым производством многослойных печатных плат Министерства радиопромышленности СССР, где изготавливалась продукция для большого количества предприятий Поволжья. Основную долю составляли печатные платы для средств ПВО. В дальнейшем на базе этого производства был создан завод «Новатор», на территории которого мы находимся сейчас.

