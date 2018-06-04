В Амурской области начато строительство сети комплексов по производству бетона

Новый резидент ТОР «Свободный» — ООО «Индустрия» (дочерняя компания АО «Асфальт») начала строительство сети комплексов по производству бетона. Компания планирует уже к концу июня начать выпускать продукцию.

Мощность проекта — 170 куб. метров в час. По мнению специалистов, новый резидент ТОР станет самым крупным игроком на рынке товарного бетона г. Свободный.

В рамках проекта, ООО «Индустрия» планирует поставлять бетон на строящиеся объекты социальной и инженерной инфраструктуры г. Свободный, а также на объекты строительства «Амурского газоперерабатывающего завода». Под реализацию проекта создадут 100 новых рабочих мест.

Как рассказал генеральный директор компании Олег Хмелёв, производство будет организованно на оборудовании финского производителя и расположено на двух инвестиционных площадках: возле села Усть-Пера и в непосредственной близости от объектов строительства АГПЗ, в районе с.Черниговка.

«При реализации этого проекта, мы полностью обеспечиваем себя щебнем и песком собственного производства. Это увеличит производительность и снизит цены на бетон. Кроме того, для контроля качества производимой продукции будет задействована лаборатория АО „Асфальт“, не раз становившаяся победителем конкурса „Дороги России“ в номинации „Лучшая дорожная лаборатория“, так что качество бетона мы также гарантируем!», — отметил Олег Хмелев.В ТОР «Свободный» уже зарегистрировано две строительных компании, которые поставлять продукцию для реализации программы комплексного развития г. Свободный и крупных инвестиционных проектов. «Динамика реализации газовых проектов вокруг г. Свободный развивает смежный производства. Потребность в бетоне составит почти миллион кубов. Поэтому инвесторы охотно заходят на площадку ТОР „Свободный“. За последние полгода на данную площадку агентством инвестиций привлечено три строительные компании», — рассказал Павел Пузанов о сопровождаемом Агентством инвестиций проекте.