На энергоблоке № 4 Ростовской АЭС начались сдаточные испытания

На четвёртом энергоблоке Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом, входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») начались сдаточные испытания (комплексное опробование) перед приёмкой блока в промышленную эксплуатацию.

В течение 15 суток энергоблок должен отработать на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки.

За это время будет проведена комплексная проверка совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.

Успешное завершение комплексного опробования и получение заключения Ростехнадзора станет завершением этапа опытно-промышленной эксплуатации и переходом к следующему этапу — сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию, во время которого должны быть введены в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором.

Окончательное заключение о готовности энергоблока № 4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации будет дано приёмочной комиссией концерна «Росэнергоатом».