Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после капитального ремонта с модернизацией. Он стартовал 21 марта и стал самым продолжительным за всю историю блока, который в этом году отмечает 25-летие промышленной эксплуатации. Работы завершились на 10 суток раньше запланированного срока.

Специалисты станции и подрядных организаций провели ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, а также отремонтировали основное оборудование реактора и все три системы безопасности. В турбинном отделении выполнили капитальный ремонт цилиндра высокого давления и турбогенератора с выводом ротора.

В рамках продления срока эксплуатации энергоблока провели модернизацию. Обновили оборудование управляющей системы безопасности по технологическим параметрам, заменили водоочистные сетки на блочной насосной станции, модернизировали насосы системы технической воды, заменили кабель и оборудование системы автономного энергоснабжения, рассказали в Росэнергоатом.

Энергоблок № 1 был введён в эксплуатацию 25 декабря 2001 года. За это время он выработал более 199 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого объёма хватило бы, чтобы обеспечить нужды всех потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в течение двух лет.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. Каждый вырабатывает около 25 миллионов киловатт-часов в сутки. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области превышает 70 процентов, в Объединённой энергосистеме Юга — около 30 процентов. В состав ОЭС Юга входят региональные энергосистемы девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, где проживают более 27 миллионов человек.

Сейчас все энергоблоки станции работают в штатном режиме. Радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает естественных значений.