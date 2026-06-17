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2 дня назад 520
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Самый продолжительный ремонт за 25 лет завершён на Ростовской АЭС

© rosenergoatom.ru

Первый энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после капитального ремонта с модернизацией. Он стартовал 21 марта и стал самым продолжительным за всю историю блока, который в этом году отмечает 25-летие промышленной эксплуатации. Работы завершились на 10 суток раньше запланированного срока.

Специалисты станции и подрядных организаций провели ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, а также отремонтировали основное оборудование реактора и все три системы безопасности. В турбинном отделении выполнили капитальный ремонт цилиндра высокого давления и турбогенератора с выводом ротора.

В рамках продления срока эксплуатации энергоблока провели модернизацию. Обновили оборудование управляющей системы безопасности по технологическим параметрам, заменили водоочистные сетки на блочной насосной станции, модернизировали насосы системы технической воды, заменили кабель и оборудование системы автономного энергоснабжения, рассказали в Росэнергоатом.

© rosenergoatom.ru

Энергоблок № 1 был введён в эксплуатацию 25 декабря 2001 года. За это время он выработал более 199 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого объёма хватило бы, чтобы обеспечить нужды всех потребителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в течение двух лет.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000. Каждый вырабатывает около 25 миллионов киловатт-часов в сутки. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области превышает 70 процентов, в Объединённой энергосистеме Юга — около 30 процентов. В состав ОЭС Юга входят региональные энергосистемы девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, где проживают более 27 миллионов человек.

Сейчас все энергоблоки станции работают в штатном режиме. Радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает естественных значений.

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Источник: rosenergoatom.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm19.06.26 14:09:00

    Да не простая история у этого объекта:
    К началу 1990 года степень пусковой готовности первого энергоблока Ростовской АЭС составляла 90 %. В реакторном отделении смонтировали почти все оборудование главного циркуляционного контура…
    Но в августе 1990 года на государственном уровне было принято решение об остановке строительства Ростовской АЭС. Согласно этому решению, Минатомэнергопрому поручалось разработать проект консервации объектов атомной энергетики. На Ростовской АЭС начался мертвый сезон, который продлился с 1990 по 1998 год…

    «Когда в 2000 году Госатомнадзор дал разрешение на продолжение сооружения первого блока, нам оставалось только радоваться, что люди не разъехались, — рассказывает еще один участник тех событий Владимир Белов. — Поэтому мы быстро набрали строителей и инженерно-технический персонал. Первый блок запустили в 2001 году, и после десятилетнего перерыва он пошел надежно.
    Срок лицензии на эксплуатацию первенца самой южной российской АЭС истекает в 2030 году.
    Имеется проект, который включает мероприятия для возможного продления его работы.
    Все работы должны быть завершены до 2029 года. Год назад управление государственной экспертизы и разрешительной деятельности госкорпорации «Росатом» выдало положительное заключение на проектную документацию по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС еще на 30 лет.

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