Новый ледокольный буксир Росатомфлота «Надым» вышел в направлении порта Мурманск

4 июня 2018 года ледокольный буксир ФГУП «Атомфлот» «Надым» вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Прибытие судна на базу Росатомфлота ожидается в третьей декаде июня.

«В рамках проекта «Портофлот» уже построены буксиры «Пур», «Тамбей» и «Юрибей», — сказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

«Эти суда отлично зарекомендовали себя в порту Сабетта. Не сомневаемся, что буксир «Надым» будет столь же эффективен».

Торжественная церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» ФГУП «Атомфлот» состоялась 18 апреля на производственной площадке ООО «Краншип» (г. Темрюк, Краснодарский край).

Буксир предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе. Судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.

Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт, скорость на открытой воде — 13,5 узлов. Максимальная осадка — 6,71 метра, длина — 36 метров, ширина — 13 метров. Численность экипажа — 10 человек.

Технические характеристики судна позволят ему круглый год работать в Обской губе.