Компания «Русские электрические двигатели» (РЭД, входит в структуру «Транснефти») завершила разработку и изготовление двух головных образцов электродвигателя для винторулевых колонок, предназначенных для мелкосидящих ледоколов проекта 22740М. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испытания новых агрегатов прошли успешно. Речь идет о гребном электродвигателе мощностью 2000 кВт, созданном с учетом специфических требований эксплуатации в сложной ледовой обстановке. Оборудование рассчитано на обеспечение устойчивой работы судна при толщине льда до 1,5 метра, а также на движение без остановки в ледяных полях толщиной до 1 метра, включая режим разрушения льда.

Как отмечают разработчики, по своим характеристикам двигатель обеспечивает максимальные показатели ледопроходимости среди мелкосидящих ледоколов, эксплуатируемых в России, и не имеет отечественных аналогов. Одной из ключевых особенностей стала его низкая частота вращения, что потребовало решения ряда сложных инженерных задач, включая расчет тепловых режимов, электромагнитных нагрузок и организацию эффективного охлаждения в ограниченном объеме.

Проект реализован в сотрудничестве со специалистами предприятия «КОНАР» и занял около полутора лет. Заводские испытания проводились на специализированном стенде РЭД под контролем Российского морского регистра судоходства. По их итогам подтверждено соответствие продукции требованиям ГОСТ IEC 60034-1 и нормативам РМРС. Оборудование допущено к дальнейшим испытаниям на борту судна.

Разработка ведется по программе импортозамещения. В компании подчеркивают, что создание собственной линейки винторулевых колонок с электродвигателями мощностью до 15 МВт является стратегическим направлением для отрасли.

Комментарий ИнфоТЭК:Разработка РЭД закрывает критически важный технологический разрыв в сегменте судовых пропульсивных систем. Речь идет не просто о новом двигателе, а о формировании собственной компетенции в области винторулевых колонок, от которых напрямую зависит эффективность ледокольного флота. В условиях роста нагрузки на Северный морской путь и санкционных ограничений наличие таких решений становится основой технологической независимости и устойчивого развития российского арктического судоходства.