«Газпром нефтехим Салават» освоил производство битума по новым стандартам

«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) провел замену технологического оборудования на нефтеперерабатывающем заводе для производства битума, соответствующего требованиям нового ГОСТа.

С целью выпуска битумной продукции, согласно ГОСТ 33133-2014, в одном из цехов компании была проведена замена оборудования и внутренних устройств колонн К-1 и К-2, изменены параметры работы.

В 2017 году новый битум прошел процедуру декларирования на соответствие требованиям ГОСТ, был получен сертификат соответствия. В 2018 году началась наработка первых партий.

Все работы выполнялись совместно с лабораторно-аналитическим управлением и научно-техническим центром «Салаватнефтеоргсинтез».

На данный момент компаниям республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, а также Курганской и Челябинской областей отгружено более 2,5 тыс. тонн нового битума. Параллельно ведется разработка еще одной марки битума по новому стандарту.

ГОСТ 33133-2014 был утвержден Евразийской экономической комиссией 29 декабря 2015 года среди перечней ГОСТов. Документ ужесточил требования к низкотемпературным характеристикам продукта. Особое внимание в нем уделено стойкости битумов к старению.