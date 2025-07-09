Началось строительство первого в России производства суперабсорбирующих полимеров

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ООО «Газпром нефтехим Салават» приступило к строительству в Республике Башкортостан первого в России производства суперабсорбирующих полимеров (САП).

Реализация импортозамещающего проекта позволит компании стать первым производителем суперабсорбирующих полимеров (САП) в России. Мощность производства САП — 45 тысяч тонн в год.

Объем инвестиций в проект составляет 20 млрд рублей

Суперабсорбирующие полимеры обеспечивают впитывание и удержание большого объема жидкости. Такие полимеры нужны для производства одноразовой гигиенической продукции и медицинских изделий.

Сырьем для САП станет ледяная акриловая кислота высокой степени очистки, производимая на комплексе акриловой кислоты и бутилакрилата, введенном в эксплуатацию ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2017 году. Новое производство позволит довести переработку углеводородов до одного из конечных продуктов производственной цепочки — суперабсорбирующих полимеров.

Проект строительства производства САП включен Правительством Российской Федерации в «Перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают существенное влияние на развитие смежных отраслей экономики».

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