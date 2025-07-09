Началось строительство первого в России производства суперабсорбирующих полимеров

Началось строительство первого в России производства суперабсорбирующих полимеровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
© salavat-neftekhim.gazprom.ru
ООО «Газпром нефтехим Салават» приступило к строительству в Республике Башкортостан первого в России производства суперабсорбирующих полимеров (САП).
Реализация импортозамещающего проекта позволит компании стать первым производителем суперабсорбирующих полимеров (САП) в России. Мощность производства САП — 45 тысяч тонн в год.
Объем инвестиций в проект составляет 20 млрд рублей
Суперабсорбирующие полимеры обеспечивают впитывание и удержание большого объема жидкости. Такие полимеры нужны для производства одноразовой гигиенической продукции и медицинских изделий.
Сырьем для САП станет ледяная акриловая кислота высокой степени очистки, производимая на комплексе акриловой кислоты и бутилакрилата, введенном в эксплуатацию ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2017 году. Новое производство позволит довести переработку углеводородов до одного из конечных продуктов производственной цепочки — суперабсорбирующих полимеров.
Проект строительства производства САП включен Правительством Российской Федерации в «Перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают существенное влияние на развитие смежных отраслей экономики».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
На НЕФАЗЕ строят площадку для испытаний пассажирской техники
В ПАО «НЕФАЗ», дочернем предприятии «КАМАЗа» в...ики зависит безопасность пассажиров, срок её службы и надёжность.
-
«Башнефть» построила новый корпус детского оздоровительного лагеря «Орленок»
При поддержке «Башнефти» в Илишевском районе Башкортостана...естве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.
-
М-12 «Восток»: обход пяти населенных пунктов
В Республике Башкортостан ведутся работы на обходе пяти населенны...инбург и будет включен в состав трассы М-12 «Восток».
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
09.07.2516:23:37