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Атомэнергомаш изготовил оборудование для модернизации Армянской АЭС

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Сепараторы-пароперегреватели СПП-220М для модернизации первой турбоустановки энергоблока № 2 Армянской АЭС

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отправил третий комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-220М для модернизации первой турбоустановки энергоблока № 2 Армянской АЭС в Республике Армения. Всего на данный блок будет отправлено четыре СПП.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты,состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Длина каждого СПП почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 м, масса — 108 тонн. Срок службы оборудования — 30 лет.

Технический проект изделия, конструкторская документация разработаны специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Модернизация оборудования машинного зала станции ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС.

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http://www.aem-group.ru/mediacenter/news/kompaniya-%C2%ABaem-texnologii%C2%BB-vozobnovila-goryachuyu-shtampovku-dnishhatomenergomash-izgotovil-oborudovanie-dlya-modernizaczii-armyanskoj-aes.html

Атомэнергомаш, ЗиО-Подольск, Армения
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