В Армению прибыл состав с первой партией российского зерна через территорию Азербайджана

В Армению прибыл состав с первой партией российского зерна, поставленной по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана. Новый маршрут обеспечивает транзитное сообщение через Азербайджан и Грузию, что позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок.

Это первая прямая поставка российской продукции АПК в Армению по железной дороге с начала 1990-х годов. Возобновление ж/д транзита стало возможным после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении.

  • Нет аватара Azimut9907.11.25 08:09:43

    Интересно, как данный факт трактуется в самой Армении — как закабаление Армении?

    • Нет аватара Алексей Растригин07.11.25 08:50:17

      И еще оккупация и геноцид, да-да!    
      Все как в басне: «наше хают и бранят, а зерно русское едят»

  • Нет аватара termometrix07.11.25 10:03:06

    Когда разум и прагматизм торжествуют, экономика и благосостояние граждан всегда растут.
    В этом случае весь Кавказский регион может получить дополнительный импульс для своего развития за счет интенсивного движения товарных потоков между странами, за счет развития логистики и т. д.

