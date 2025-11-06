В Армению прибыл состав с первой партией российского зерна через территорию Азербайджана
В Армению прибыл состав с первой партией российского зерна, поставленной по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана. Новый маршрут обеспечивает транзитное сообщение через Азербайджан и Грузию, что позволяет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок.
Это первая прямая поставка российской продукции АПК в Армению по железной дороге с начала 1990-х годов. Возобновление ж/д транзита стало возможным после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) зафиксиро... по СМП был поставлен в 2021 году: было перевезено 34,9 млн тонн.
- Российская транспортная компания Fram Project представила свой калькулятор ... ясное понимание необходимости дополнительных затрат на всем маршруте.
- Ученые из Московского авиационного института (МАИ, входит в Нацио... создание эффективной и надежной технологии для авиации будущего.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 3