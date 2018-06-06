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Энергетика и ТЭК

Установленную мощность Рыбинской ГЭС увеличили на 10 МВт

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Установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт и теперь составляет 366,4 МВт. Рост произошел после замены первого гидроагрегата станции в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Новый гидроагрегат обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и отличается высокой степенью экологической безопасности. Гидроагрегат включен в единую энергосистему России.

Оборудование успешно прошло комплексные аттестационные испытания. По итогам был подписан акт о перемаркировке с изменением номинальной мощности с 55 до 65 МВт.

К 2021 году в соответствии с Программой комплексной модернизации РусГидро на станции будут заменены еще два гидроагрегата, отработавшие свой ресурс, в результате установленная мощность Рыбинской ГЭС вырастет еще на 20 МВт. Это позволит повысить надежность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски и увеличить выработку электроэнергии.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.

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http://www.rushydro.ru/press/news/106059.html

РусГидро, Рыбинская ГЭС
  • Нет аватара VMichael
    06.06.1817:37:30

    «отличается высокой степенью экологической безопасности» — это что означает применительно к гидроагрегату? Меньше смазочных материалов (если они есть) в воду попадает? Или что имеется ввиду?

    #1042748
    • Human RS Human RS
      06.06.1819:35:55

      Имеется ввиду, что попадание смазочных материалов в воду полностью исключено конструкцией.

      #1042789
  • alex4spb alex4spb
    06.06.1817:59:01

    увеличили на 18%    

    #1042758
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