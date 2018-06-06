Установленную мощность Рыбинской ГЭС увеличили на 10 МВт

Установленная мощность Рыбинской ГЭС увеличилась на 10 МВт и теперь составляет 366,4 МВт. Рост произошел после замены первого гидроагрегата станции в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Новый гидроагрегат обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и отличается высокой степенью экологической безопасности. Гидроагрегат включен в единую энергосистему России.

Оборудование успешно прошло комплексные аттестационные испытания. По итогам был подписан акт о перемаркировке с изменением номинальной мощности с 55 до 65 МВт.

К 2021 году в соответствии с Программой комплексной модернизации РусГидро на станции будут заменены еще два гидроагрегата, отработавшие свой ресурс, в результате установленная мощность Рыбинской ГЭС вырастет еще на 20 МВт. Это позволит повысить надежность эксплуатации оборудования, минимизировать экологические риски и увеличить выработку электроэнергии.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.