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Города и сёла России

В Калининграде открылся крупнейший в СЗФО светомузыкальный фонтан

  •  © cdn2.tass.ru

Крупнейший в Северо-западном федеральном округе светомузыкальный гидродинамический фонтан открыли в Калининграде Сбербанк и правительство области в преддверии чемпионата мира по футболу.

Фонтан оборудован видео-лазерной проекцией, автоматической многоэтапной системой очистки воды и может работать в режиме обучающего комплекса, например, транслировать видеоматериалы, сопровождаемые синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его водный экран размером 6 на 12 м можно проецировать любое изображение.

330 струй фонтана бьют на высоту до 16 м. Он окружен сквером с высаженными взрослыми деревьями, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха. Общий объем инвестиций в оборудование фонтана и территории составляет порядка 150 млн рублей. В прошлом году подобный фонтан открыли в Петергофе, но, как сообщили представители Сбербанка, калининградский фонтан крупнее.

  •  © cdn4.tass.ru
  •  © cdn3.tass.ru

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культура спорт общество
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    07.06.1822:23:44

    Ещё пол-года назад на этом месте был недо пустырь! А теперь такое!Молодцы, к ЧМ успели!

    #1043157
  • Human RS Human RS
    07.06.1822:44:22

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1043162
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