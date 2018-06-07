В Калининграде открылся крупнейший в СЗФО светомузыкальный фонтан
Крупнейший в Северо-западном федеральном округе светомузыкальный гидродинамический фонтан открыли в Калининграде Сбербанк и правительство области в преддверии чемпионата мира по футболу.
Фонтан оборудован видео-лазерной проекцией, автоматической многоэтапной системой очистки воды и может работать в режиме обучающего комплекса, например, транслировать видеоматериалы, сопровождаемые синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его водный экран размером 6 на 12 м можно проецировать любое изображение.
330 струй фонтана бьют на высоту до 16 м. Он окружен сквером с высаженными взрослыми деревьями, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха. Общий объем инвестиций в оборудование фонтана и территории составляет порядка 150 млн рублей. В прошлом году подобный фонтан открыли в Петергофе, но, как сообщили представители Сбербанка, калининградский фонтан крупнее.
- Константин Курсиков
- 07.06.201821:21
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07.06.1822:23:44
07.06.1822:44:22