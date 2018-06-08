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Авиация

«Вертолеты России» запустили производство опытных образцов Ка-226Т

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В рамках проекта по реализации легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство опытных образцов машины. В соответствии с планом предприятие изготовит три вертолета, два фюзеляжа, а также агрегаты, которые будут использоваться для проведения испытаний.

В настоящий момент У-УАЗ завершил первый этап постановки на производство Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки вертолетов. Также предприятием разработана планировка для размещения линии сборки вертолета на территории завода агрегатной сборки. Продолжается разработка документации для изготовления технологический оснастки, на которой в дальнейшем будут изготовлены детали/узлы и агрегаты вертолета. Планируется, что в июне 2018 года будут изготовлены первые детали по заготовительно-штамповочному и механосборочному производству.

Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки вертолетов. Также предприятием разработана планировка для размещения линии сборки вертолета на территории завода агрегатной сборки. Продолжается разработка документации для изготовления технологический оснастки, на которой в дальнейшем будут изготовлены детали/узлы и агрегаты вертолета. Планируется, что в июне 2018 года будут изготовлены первые детали по заготовительно-штамповочному и механосборочному производству.

«Проект реализуется в соответствии с намеченным планом. В ближайшее время будут определены сроки поставки готовых машин и агрегатов на «Камов» для испытаний. Кроме того в рамках кооперации предприятий холдинга мы приняли решение разместить на Кумертауском авиационном производственном предприятии изготовление отдельных деталей вертолета «, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.

Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.

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http://www.soyuzmash.ru/news/vertolety-rossii-zapustili-proizvodstvo-opytnyh-vertoletov-ka-226t

Вертолеты России, Ка-226Т, У-УАЗ
  • Нет аватара Drub
    08.06.1812:59:53

    Удачи этой полезной машине!!!

    #1043277
  • oleg repin oleg repin
    08.06.1813:07:01

    Двигатели кто производит?

    #1043286
    • Sergei Kozlov
      08.06.1814:11:58

      Двигатели кто производит?

      Turbomeca

      Отредактировано: Sergei Kozlov~14:12 08.06.18
      #1043299
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