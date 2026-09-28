Улан-Удэнский авиазавод: как сегодня живёт одно из ключевых вертолётных предприятий страны⁠⁠

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех — предприятие с многолетней историей, которое сегодня является одним из ключевых производителей вертолетов в России.

Корреспондент «Сделано у нас» побывала на заводе, чтобы своими глазами увидеть, как живет предприятие, какую технику производит и чем У-УАЗ привлекает специалистов из других регионов страны.

Сегодня на предприятии идет производство самых массовых в мире двухдвигательных вертолетов семейства Ми-8/17. Они используются для пассажирских и грузовых перевозок, поисково-спасательных работ, медицинской эвакуации. Эти машины способны работать в любых климатических условиях — от арктического холода до жарких пустынь.

Ключевая новинка предприятия — вертолёт Ми-171А3, серийный выпуск которого уже налажен. Машина создавалась с учетом требований Международной ассоциации производителей нефти и газа и предназначена в первую очередь для полётов над обширной водной поверхностью. Первые вертолёты переданы титульному заказчику — «Газпром авиа».

Ми-171А3 — полностью российский вертолет. Его фюзеляж выполнен ударостойким: конструкция рассчитана на безопасное приземление даже при сильных перегрузках, достигающих 20 g. Если совсем просто — он способен выдержать удар, который при обычных условиях был бы разрушительным. Навигационное оборудование вертолёта позволяет выполнять полёты в безориентирной местности, в том числе без спутниковой связи.

Ми-171А3 многофункционален и подходит не только для полетов на морские буровые платформы, но и для проведения поисково-спасательных операций, для перевозки пассажиров. Это универсальная платформа. Предприятие готово адаптировать и модернизировать отдельные системы в соответствии с индивидуальными техническими требованиями заказчиков.

Как облетывают вертолеты на У-УАЗ

Завод — это не только металл и технологии. В первую очередь это люди, посвятившие небу жизнь. Каждый путь в профессию летчика-испытателя уникален. Универсальной карты нет. Для Сергея Петко он начался с военного училища и многолетней службы, где формировалось его «чувство машины». Затем был опыт в гражданской авиации, но именно работа на У-УАЗ показала, как рождаются те самые винтокрылые машины.

— Впервые вертолет я увидел, когда был еще ребенком, лет пять-семь мне было, — вспоминает Сергей. — Мы жили в деревне недалеко от Сызрани, а там находится Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Это единственное в России учебное заведение, где готовят военных вертолетчиков. Над моей головой все детство летали вертолеты. Я с юных лет мечтал стать именно летчиком вертолета. Дальше мой путь предопределило поступление в Сызранское училище, а затем — военная служба.

Однако судьба летчика редко бывает прямолинейной. После окончания военной службы Сергей летал в гражданской авиации, в местной компании «Баргузин» в Улан-Удэ.

— Здесь я познакомился с будущими коллегами с летно-испытательной станции, — продолжает он. — Начал больше узнавать про эту работу, она вызвала интерес. После ряда собеседований мою кандидатуру утвердили и взяли на работу на летно-испытательную станцию Улан-Удэнского авиазавода.

В тот самый момент появилось желание стать частью процесса создания машин. После строгого внутреннего отбора на самом предприятии Сергея направили в школу летчиков-испытателей. Несмотря на пятнадцатилетний стаж — полгода интенсивной теории и практики. Финальным шагом стал экзамен государственной комиссии, открывший двери в профессию. Так, соединив военную выучку, гражданский опыт и специальную подготовку, Сергей Петко прошел свой уникальный путь.

— Ответственность — колоссальная. Ты чувствуешь, что на тебя смотрят сотни глаз тех, кто создавал этот аппарат, — говорит о работе Сергей. — Именно эта ответственность формирует особую корпоративную культуру. Летчик-испытатель — не одиночка, а часть слаженного экипажа.

Работа летчика-испытателя на заводе — это ежедневный риск и одновременно высочайший профессионализм. Каждый облет после сборки — это проверка не только техники, но и нервной системы.

— Сколько по времени обычно длится стандартный облёт после сборки? И если погода позволяет, вы стараетесь уложиться в норматив побыстрее или наоборот — сделать пару лишних кругов, чтобы «почувствовать» машину? — поинтересовались мы.

— Стандартный облет длится столько, сколько прописано в задании на полет, в зависимости от необходимой программы испытаний, но, если возникают малейшие сомнения, время увеличивается. Главное — безопасность и уверенность в том, что вертолет поведет себя предсказуемо в любых условиях.

Кадры решают всё

Отдельная тема — кадры. У-УАЗ входит в контур Госкорпорации Ростех — крупнейшего работодателя в сфере высоких технологий. Поэтому сотрудники предприятия могут пользоваться широким спектром корпоративных программ Корпорации, направленных на поддержку и развитие специалистов. Среди них — медицинское страхование, путевки в санатории, корпоративная программа пенсионного обеспечения, помощь с жильем и обучением. Увеличены и выплаты на поддержку семей с детьми и многое другое.

При этом завод делает ставку не только на корпоративные программы, но и на создание условий труда, интересных инженерам и квалифицированным работникам. Заработная плата на предприятии заметно выше средней по республике. Рабочие места постоянно модернизируются, недавно был обновлён административно-бытовой корпус, где созданы комфортные и эргономичные условия. Проводится комплексная модернизация производства, внедряются цифровые технологии и меняется техническое оснащение.

Действует также целый пакет социальных программ: материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка, компенсация аренды жилья, компенсация платежей по ипотеке и многое другое. На предприятии проходит жилищная комиссия, на которой рассматриваются заявления сотрудников. Для специалистов, переезжающих из других регионов, работает программа «Трудовая мобильность» — можно получить единовременную выплату до миллиона рублей.

Все это не просто слова. На заводе есть реальные примеры. Один из сотрудников окончил Московский государственный институт международных отношений, приехал в Улан-Удэ, поработал — и остался. Его супруга приехала из Иркутска, они познакомились уже здесь, в одном отделе, поженились. Сейчас получают льготы по ипотеке, купили дом и остаются жить и работать в Бурятии. Второй сотрудник тоже из МГИМО: прошёл стажировку, защитил диплом, вернулся и устроился на постоянную работу. Такие истории показывают, что завод конкурирует за специалистов даже с Москвой, и людям здесь действительно нравится.