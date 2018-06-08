Производство столярной плиты запустили в Красноярске

Производство столярной плиты запущено компанией «Краслесинвест» («дочка» Внешэкономбанка) на мебельной фабрике «Мекран» в Красноярске. Это единственное в России подобное производство. Столярная плита может применяться во многих сферах деятельности: при производстве дверей, мебели, полов, перегородок между комнатами, при создании перегородок в купейных вагонах, строительстве судов и вагонов. В 2018 году объемы производства столярной плиты достигнут 10 тысяч кубометров, а в целом по предприятию — строганного погонажа и столярной плиты — до 30 тыс кубометров. Также до конца года планируется запустить производство дверей, а в будущем — мебели.

«Краслесинвест» основан в 2007 году по инициативе Внешэкономбанка. В крае компания реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство» в рамках государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

Мебельная фабрика «Мекран» специализировалась на производстве мебели бизнес-класса. В 2014 году на фоне мирового финансового кризиса произошло резкое сокращение гостиничного рынка, что привело к консервации мощностей фабрики. В 2017 году ВЭБ, основной кредитор «Мекрана», принял решение по запуску фабрики как структурной единицы «Краслесинвеста».

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