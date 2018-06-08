Две школы и детский сад построены в Южной Осетии на средства России

Три образовательных учреждения построили в приграничном районе Южной Осетии благодаря финансовой помощи из России. Новый детский сад, школа и школа-детский сад открылись в четверг в поселке Ленингор и селе Орчосан Ленингорского района республики.

Детский сад рассчитан на 100 детей. Общая сметная стоимость объекта 94,5 млн рублей, площадь более 2 тыс. квадратных метров.

Совмещенную с детским садом русскую школу открыли в селе Орчосан. Новое здания школы площадью 2,4 тыс. квадратных метров было перепрофилировано в школу-детский сад на 70 и 30 мест соответственно. В инвестиционной программе содействия социально-экономическом развитию республики на 2015-2017 годы на него было заложено более 100 млн рублей.

В поселке Ленингор в новом учебном году также примет детей и общеобразовательная русская школа, которая была построена по типовому проекту в рамках инвеспрограммы на 2015-2017 гг. На проект было заложено 143,9 млн рублей. Школа рассчитана 176 учащихся, ее площадь более 3,5 тыс. квадратных метров.

В целом на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы из российского бюджета было выделено 9,1 млрд рублей. Еще порядка 4,5 млрд рублей республика ожидает по инвестиционной программе на 2018-2019 годы.

http://presidentruo.org/a...a-dou-v-poselke-leningor/

http://presidentruo.org/a...skij-sad-v-sele-orchosan/