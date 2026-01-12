В деревне Шмидтово Уфимского района состоялось торжественное открытие нового Центра образования, которому присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова. Образовательный комплекс, построенный по концессионному соглашению с компанией «ПроШкола» (входит в госкорпорацию ВЭБ.РФ), включает в себя школу на 640 мест и детский сад на 160 воспитанников. Это позволит обеспечить комфортными условиями детей из деревень Шмидтово и Бурцево, которые ранее учились в соседнем населенном пункте.

В Центре образования 34 учебных кабинета, есть классы креативных индустрий, спортивный и гимнастический залы, мастерские, медицинский блок и столовая на 320 мест. На пришкольной территории обустроены футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, а также полоса препятствий для занятий по основам безопасности.

Особый акцент в школе будет сделан на углубленном изучении математики, физики, биологии, химии и информатики. Планируется сотрудничество с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом: для школьников организуют профориентационные мастер-классы и проектную деятельность на базе межвузовского студенческого кампуса.

Открытие центра стало возможным благодаря федеральному гранту и формату концессии, который позволил построить в республике одновременно пять новых школ. Точная стоимость строительства не разглашается, поскольку федеральное правительство разрешило регионам заключать договоры с этой компанией и её дочерними структурами без проведения конкурса. Общая цена возведения шести школ, включённых в программу, составила 12 миллиардов рублей в ценах 2022 года.

