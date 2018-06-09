Новая поликлиника открыта в Москве

В районе Щукино открылась новая шестиэтажная детско-взрослая поликлиника. Помимо консультативно-диагностического центра ГКБ № 52 в здании размещены филиал № 3 детской городской поликлиники № 58 и филиал № 4 Городской поликлиники № 115.

Вскоре в новом здании, в дополнение к переведённым сюда специалистам, можно будет сделать флюорографию, компьютерную томографию, рентген и гастроскопию. Также планируется открыть приём гастроэнтеролога, ревматолога и других специалистов, начать работу дневного стационара.

В ближайшее время будет организовано движение общественного транспорта для удобного подъезда к поликлинике на Пехотной./

По старому адресу филиала № 4 поликлиники № 115 (ул. Маршала Бирюзова, 30) продолжат работу Центр здоровья и отделение медицинской профилактики. А после ремонта там будут организованы школы здоровья, кабинет по отказу от курения и комфортабельные помещения для занятий по программе «Московское долголетие».