В Крыму прошли учения морской авиации Черноморского флота

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Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО Южного военного округа отработали боевую задачу по отражению высадки десанта морской пехоты на побережье Крыма в рамках совместного летно-тактического учения.

В тесном взаимодействии авиационные удары наносили штурмовики Су-25СМ, истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и вертолеты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35. Огневое поражение управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также бомбами осуществлялось по условным силам морской пехоты и кораблям. С берега действия фронтовой и оперативно-тактической авиации поддерживал дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В ходе учения были отработаны элементы высадки десанта из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», доставка горючего для заправки транспортных средств дивизиона ПВО вертолетом Ми-26, эвакуация с водной поверхности условно катапультировавшегося летчика вертолетом Ка-27. Истребители объединения ВВС и ПВО сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма. Эскадрилья в составе истребителей Су-27 СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты.

Управляемые ракеты впервые летчики-истребители применили в небе над крымским общевойсковым полигоном Опук. Более 20 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО округа успешно преодолели систему противовоздушной обороны корабельной группы условного противника. Два корабля Черноморского флота в роли нарушителя морских границ были атакованы с воздуха.

Кульминацией учения авиации, флота и общевойсковых соединений стало отражение попытки захвата побережья морским десантом, входе которой был выполнен массированный авиационный удар по кораблям условного противника.