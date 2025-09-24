MAX
Армия и Флот

Новая партия многоцелевых истребителей Су-35С была передана ВКС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли полный цикл заводских испытаний на земле и в небе.

«Самолет выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством», — отметил летчик ВКС России, приехавший в Комсомольск-на-Амуре, чтобы перегнать истребитель к месту службы.

Источник: rg.ru

