Новая партия многоцелевых истребителей Су-35С была передана ВКС
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли полный цикл заводских испытаний на земле и в небе.
«Самолет выполняет все поставленные перед нами боевые задачи в полном объеме и с максимальным качеством», — отметил летчик ВКС России, приехавший в Комсомольск-на-Амуре, чтобы перегнать истребитель к месту службы.
