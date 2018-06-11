В ЗВО поступили модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ»

До 20 модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-СМ» поступили на вооружение артиллерийской бригады ЗВО, дислоцированной в Московской области.

152-мм российская самоходная артиллерийская система предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и не управляемые осколочно-фугасные.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийских подразделений ЗВО поступят новейшие САУ «Коалиция-СВ».