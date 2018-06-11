Бежецкий опытно-экспериментальный завод создал уникальную установку для бурения скважин

После участия в Петербургском международном экономическом форуме новый импульс для развития получил Бежецкий опытно-экспериментальный завод. Чем живёт сейчас одно из крупнейших предприятий Бежецкого района, рассказал его генеральный директор Сергей Цисарский.

— В этом году Бежецкий опытно-экспериментальный завод отмечает юбилей — 55 лет. Буровые установки предприятие начало производить девять лет назад. Что изменилось за это время?

— Мы начинали с оборудования для капитального ремонта скважин. Это не самое сложное и не самое доходное направление, зато стабильное. Продолжая изготавливать такую продукцию, мы стали производить ещё и технику большой грузоподъёмности, более сложную и эксклюзивную. Сейчас создаём инновацию, аналогов которой в мире нет. Это гидравлическая лебёдка для буровых установок, работающая без редуктора, что принципиально важно. Дело в том, что в оборудовании, если что-либо выходит из строя, то это, как правило, редукторные соединения. Наша установка будет способна работать десять лет без замены этой детали.

В перспективе мы хотели бы создать полный комплекс для производства бурового оборудования «под ключ»: делать для него циркуляционные системы, насосы, верхние приводы. Сейчас всё это закупают за рубежом. Направление прибыльное и интересное, в том числе и для импортозамещения. Коллектив завода при этом может вырасти с 320 до 800 человек.

Представитель компании-партнёра завода Мурман Бигвава:

— На бежецком заводе мы приобрели порядка ста установок для капитального ремонта скважин. Используем их на месторождениях в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сербии. Оборудование очень хорошо себя зарекомендовало. Сегодня завод открывает новые перспективы. В нефтяной отрасли я работаю 30 лет, но буровых установок, которые он сегодня производит, нигде больше не видел. Они выигрывают по грузоподъёмности и мощности, делают более комфортным труд рабочих нефтяной сферы, защищают их от травматизма. Оборудование МБК-225 уникально, как и лебёдка, работающая без редуктора. Для нас очень важно, чтобы завод развивался и выпускал продукцию.

— Сергей Александрович, Вы стали руководить заводом полтора года назад. Предприятие тогда находилось не в лучшем состоянии. Как удалось исправить ситуацию?

— Завод к тому времени накопил полмиллиарда долгов. Мы активно их погашаем, уже удалось выплатить порядка 200 млн рублей. Договорились о трёхлетней реструктуризации задолженности с одним из банков, ежемесячно выплачиваем налоги, полностью расплатились с сотрудниками. Обеспечили завод заказами минимум до ноября, заключили договоры на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Чтобы уверенно смотреть вперёд, инициировали разработку новых видов продукции. Произвели МБК-225 — мобильную буровую установку грузоподъёмностью 225 тонн. В нашей стране такое оборудование не выпускают, его изготавливают всего три компании в мире. Установка уже успешно работает в Усинске. Она способна бурить скважины глубиной до 4500 метров, что увеличивает доступ к нефтяным месторождениям. Сравните: предшествующая установка грузоподъёмностью 160 тонн пробуривает скважины лишь на 2500 метров вглубь.

— Выводить предприятие из долгов очень сложно. Какие препятствия вы встретили на своём пути?

— К сожалению, у нас возникло непонимание с правоохранительными органами, в основном из-за задолженностей по зарплате. И это несмотря на то, что я приложил все усилия, чтобы решить проблемы, оставленные прежним руководством. Работники, получившие, наконец, свои кровные, искренне благодарны: их родное предприятие удалось сохранить, оно может стабильно и успешно работать. В Бежецке и районе вопрос с рабочими местами стоит очень остро: поменять работу, обеспечить себя и свою семью не так просто. Средняя зарплата на нашем заводе — порядка 25 тыс. рублей, что для Бежецка очень неплохо. Однако деятельность предприятия была дестабилизирована, возник риск потерять заказчиков.

В сложной ситуации мы обратились к правительству региона, и оно нас поддержало. Проблемы завода дважды разбирались на координационном совете. В итоге были выработаны решения, которые реально помогли предприятию.

— Многие компании, оказавшиеся в долговой яме, предпочитают инициировать процедуру банкротства. Вы не пошли на такой шаг, и это достойно уважения…

— Я не могу подвести партнёров и сотрудников. Судите сами: для разработки и продвижения новых видов продукции мы привлекли из разных регионов конструкторов и инженеров, маркетологов и экономистов. Сплотили сильную команду, включая конструкторское бюро. Ради создания 225-тонной бурильной установки закупили новые станки, сделали модернизацию производства. Создали условия для испытания уникальной тяжёлой техники. Нам помогают заказчики, заинтересованные в нашей продукции, особенно инновационной. Кроме того, многие бежечане трудятся на заводе десятки лет, для них он стал родным. Так что же, бросить всё это? Нанести банкротством удар по предприятию, по его репутации?! Нет, этого не будет.

— Что ещё вы хотели бы сделать для Бежецка и его жителей?

— При заводе есть спортивный зал, который планируется полностью отремонтировать и оснастить оборудованием для занятий боксом. Я уже привлёк к этому делу знаменитого спортсмена Виктора Лисицына, который много лет тренировал известных боксёров и женскую национальную сборную России. Детскую секцию будет вести бежецкий тренер Олег Веселов, ребята получат возможность заниматься спортом. Мне бы очень хотелось видеть город, куда меня привела судьба, процветающим.