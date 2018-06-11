Компания «Дайвтехносервис» представило линейку профессиональных водолазных гидрокомбинезонов
Компания «Дайвтехносервис», используя свой многолетний опыт сотрудничества с отечественными водолазами, представляет линейку профессиональных водолазных гидрокомбинезонов и утеплителей «DTS» собственной разработки и производства.
— Гидрокомбинезон сухого типа из неопрена толщиной 6 мм «DTS Python».
Самый популярный тип гидрокомбинезона среди российских водолазов, подходящий для большинства видов водолазных работ, созданный для сохранения тепла в холодных условиях.
— Гидрокомбинезон сухого типа из кордуры 560 г/м2 «DTS Viper».
Сверхпрочный гидрокомбинезон, созданный специально для задач, где прочность и надежность материала играет решающую роль.
— Гидрокомбинезон мокрого типа из неопрена толщиной 5/7 мм «DTS Elapid».
Гидрокомбинезон состоит из монокомбинезона толщиной 5 мм и куртки для дополнительной термозащиты толщиной 7 мм. DTS Elapid изготовлен из материала,обеспечивающего эластичность во всех направлениях. Комбинезон имеет анатомически правильный крой и плотно облегает тело со всех сторон.
— Серия утеплителей для гидрокомбинезонов сухого типа «DTS Natrix» для умеренных, холодных и экстремально холодных условий работы. Утеплители Natrix — теплые, мягкие, быстросохнущие и устойчивы к появлению неприятного запаха.
В линейке «DTS» используются новейшие материалы для изготовления гидрокомбинезонов, обеспечивающие невероятную механическую стойкость и термозащиту, эластичность, гибкость и удобство эксплуатации.
Компания «Дайвтехносервис» может изготовить гидрокомбинезоны линейки «DTS» в требуемом исполнении с широким набором доступных опций. Также, возможно изготовление гидрокомбинезона на заказ под конкретные требования Заказчика.
- Великоросс
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