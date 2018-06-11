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Производство

Компания «Дайвтехносервис» представило линейку профессиональных водолазных гидрокомбинезонов

  •  © diveservice.ru

Компания «Дайвтехносервис», используя свой многолетний опыт сотрудничества с отечественными водолазами, представляет линейку профессиональных водолазных гидрокомбинезонов и утеплителей «DTS» собственной разработки и производства.

— Гидрокомбинезон сухого типа из неопрена толщиной 6 мм «DTS Python».

Самый популярный тип гидрокомбинезона среди российских водолазов, подходящий для большинства видов водолазных работ, созданный для сохранения тепла в холодных условиях.

  •  © diveservice.ru

— Гидрокомбинезон сухого типа из кордуры 560 г/м2 «DTS Viper».

Сверхпрочный гидрокомбинезон, созданный специально для задач, где прочность и надежность материала играет решающую роль.

— Гидрокомбинезон мокрого типа из неопрена толщиной 5/7 мм «DTS Elapid».

Гидрокомбинезон состоит из монокомбинезона толщиной 5 мм и куртки для дополнительной термозащиты толщиной 7 мм. DTS Elapid изготовлен из материала,обеспечивающего эластичность во всех направлениях. Комбинезон имеет анатомически правильный крой и плотно облегает тело со всех сторон.

— Серия утеплителей для гидрокомбинезонов сухого типа «DTS Natrix» для умеренных, холодных и экстремально холодных условий работы. Утеплители Natrix — теплые, мягкие, быстросохнущие и устойчивы к появлению неприятного запаха.

В линейке «DTS» используются новейшие материалы для изготовления гидрокомбинезонов, обеспечивающие невероятную механическую стойкость и термозащиту, эластичность, гибкость и удобство эксплуатации.

  •  © diveservice.ru
  •  © diveservice.ru
  •  © diveservice.ru

Компания «Дайвтехносервис» может изготовить гидрокомбинезоны линейки «DTS» в требуемом исполнении с широким набором доступных опций. Также, возможно изготовление гидрокомбинезона на заказ под конкретные требования Заказчика.

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Дайвтехносервис
  • Иван Симонов
    11.06.1823:31:56

    И против них как раз сегодня штаты санкции ввели

    #1044106
    • Human RS Human RS
      11.06.1823:48:59

      Мне даже интересно было, заметит ли кто     Да, именно так я узнал об этой компании и нашел эту новость, которую камрад Великоросс качественно оформил и опубликовал.

      Отредактировано: Human RS~23:49 11.06.18
      #1044110
      • Великоросс Великоросс
        12.06.1800:29:19

        Да, именно так я узнал об этой компании и нашел эту новость

           

        ВотЪ! А я про санкции сегодня прочитал, но «пропустил мимо ушей»!

        Настолько уже оскомину набили все эти санкции с «экономикароссиразбитавпрах»   

        Отредактировано: Великоросс~00:32 12.06.18
        #1044119
        • Human RS Human RS
          12.06.1800:43:10

          Настолько уже оскомину набили все эти санкции с «экономикароссиразбитавпрах"

          Я тоже обычно все это не читаю, но поскольку собираю базу компаний производителей для поиска новостей для Сун, то пришлось прочитать. И как выяснилось не зря — есть «улов»    

          Отредактировано: Human RS~00:55 12.06.18
          #1044122
      • Akimich Akimich
        12.06.1805:54:20

        именно так я узнал об этой компании

        Рекламное агентство «Gosdep» Весь мир узнает о Вашей компании!

        #1044133
  • Алексей Халаман Алексей Халаман
    12.06.1809:55:12

    Цивилизованные рыночные отношения.    Честная конкуренция.   

    #1044146
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