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Транспорт и логистика

Новые плацкартные вагоны, включённые в состав фирменного поезда № 21/22 Ульяновск — Москва

  •  © ulpressa.ru

18 мая состоялась презентация новых плацкартных вагонов, включенных в состав фирменного поезда № 21/22 Ульяновск — Москва.

Новые вагоны изготовлены из современных износостойких материалов и рассчитаны на 40 лет эксплуатации. Они оснащены экологически чистыми туалетами, системами кондиционирования, оборудованы дополнительными электрическими розетками, usb-разъемами для зарядки гаджетов, бесплатным вайфаем, внутреннее табло показывает температуру воздуха как внутри вагона, так и снаружи. Внутри вагона и в тамбурах — камеры видеонаблюдения.

  •  © ulpressa.ru

«Куйбышевский филиал получил 24 современных плацкартных вагона. Таких вагонов пока нет ни в одном поезде на Куйбышевской железной дороге. Их включение в поезд „Ульяновск — Москва“ неслучайно: он самый востребованный и самый рентабельный из всех поездов в Ульяновской области. В вагонах созданы все условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — сообщило правителшьство Ульяновской области.

  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
  •  © ulpressa.ru
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https://ulpressa.ru/2018/05/19/prezentovali-novyie-platskartnyie-vagonyi-vklyuchyonnyie-v-sostav-firmennogo-poezda-21-22-ulyanovsk-moskva-foto/

РЖД, вагон 61-4177.02
  • NOMAD ** NOMAD **
    12.06.1814:15:50

    Все разговоры о скорой смерти плацкарта оказались пустой болтовнёй.

    #1044171
    • Strange Hunter Strange Hunter
      12.06.1814:25:00

      На плацкарт большой спрос у иностранных туристов — для них это «романтИк-экзотИк».    

      #1044172
  • Oleg Lebedev Oleg Lebedev
    12.06.1815:06:34

    ну вообще странно, что написано 61-4177…это старая модель, новая- которую делает ТВЗ, называется 61-4447.

    #1044179
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