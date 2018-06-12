18 мая состоялась презентация новых плацкартных вагонов, включенных в состав фирменного поезда № 21/22 Ульяновск — Москва.

Новые вагоны изготовлены из современных износостойких материалов и рассчитаны на 40 лет эксплуатации. Они оснащены экологически чистыми туалетами, системами кондиционирования, оборудованы дополнительными электрическими розетками, usb-разъемами для зарядки гаджетов, бесплатным вайфаем, внутреннее табло показывает температуру воздуха как внутри вагона, так и снаружи. Внутри вагона и в тамбурах — камеры видеонаблюдения.

«Куйбышевский филиал получил 24 современных плацкартных вагона. Таких вагонов пока нет ни в одном поезде на Куйбышевской железной дороге. Их включение в поезд „Ульяновск — Москва“ неслучайно: он самый востребованный и самый рентабельный из всех поездов в Ульяновской области. В вагонах созданы все условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья», — сообщило правителшьство Ульяновской области.