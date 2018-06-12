Новые вагоны для поезда «Чита-Адлер» поступили в Забайкалье

На железнодорожном вокзале станции Чита-2 Забайкальской железной дороги 18 мая состоялась презентация новых плацкартных вагонов, которые поступили в Забайкальский филиал — вагонный участок Чита АО «ФПК». Вагоны уже начали курсировать в составе фирменного поезда дальнего следования № 269/270 сообщением Чита-Адлер.

Подвижной состав изготовлен из современных износостойких материалов и рассчитан на 40 лет эксплуатации. Вагоны оснащены экологически чистыми туалетами, системами кондиционирования, оборудованы дополнительными электрическими розетками, usb-разъемами для зарядки гаджетов, внутренним табло, показывающем температуру воздуха как внутри вагона, так и снаружи.

Всего с начала 2018 года на Забайкальскую железную дорогу поступило 35 вагонов нового типа, примечательно, что все они во время летней пассажирской компании будут курсировать в составе поезда № 269/270 сообщением Чита-Адлер. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q1o6vas3ijs